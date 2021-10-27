Güne Başlarken | 27 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.

ABD'de 17 medya kuruluşunun ele geçirdiği Facebook'un şirket içi belgelerinde, sosyal medya platformunun algoritmalarının, öfke gibi reaksiyon emojilerini alan gönderileri öne çıkarttığı, Kovid-19 aşısına karşı dezenformasyon yapan gönderiler karşısında ise pasif kaldığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyonuna ulaştı. Yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin, "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin, "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor." dedi.

Güne Dair Notlar

27 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,52 TL, euro ise 11,09 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 18°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 16°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 8°C, 25°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Sadakatsiz (KANAL D)

Sinema: Deliha (STAR)

Yerli Dizi: Kuruluş Osman (ATV)

Sinema: Hızlı ve Öfkeli 6 (SHOW)

Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar (FOX)

27 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla olmanın keyfini yaşıyor ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

BOĞA: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Bugün bulunduğuz konum, sosyal ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

YENGEÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

ASLAN: Güneş’in ilişkiler konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz iletişimden sorumlu Merkür’ün Terazi’de ilerlemesi yaşama bakışınızda, para konusunda zor hedefe kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her koşulu gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: Güvensizliğinizi yendiğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

AKREP: İşhayatındaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmuyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve iletişim gezegeni Merkür’ün artılarıyla aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

YAY: Sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız zıtlaşma yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün iletişim gezegeni Merkür, kombinasyon burcunuz Terazi’den destek veriyor.

OĞLAK: Ay karşıt burcunuz Yengeç’te ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliğinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: Duygularınızla yaşadığınızda sizi anlamak zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.

BALIK: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları çok düşünmeyin. Düşüncelerinizi aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.