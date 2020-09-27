Güne Başlarken | 27 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Bergama’da başlayan orman yangını sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir’in İvrindi ilçesine ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Marmara Bölgesi’nin batısında gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.





Güne Dair Notlar

27 Eylül günü saat 7.13'te dolar 7,66 TL, euro ise 8,92 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 20°C, 27°C Antalya, Az bulutlu yarın parçalı bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 29°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 35°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Kızıma 100 Nasihat

Kitap dünyasındaki ilk eseri ile kendi kızı nezdinde tüm kız çocuklarına öğütlerde bulunan Beste Erin, iyi bir hayat için gerekli tüm nasihatleri yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor.

Günün adamı

Kerem Güney

Türk Sanat Müziği besteci ve yorumcusu, asıl ismi Yavuz Ökten olan Kerem Güney, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimi aldı. Sinekeman Nuri Bey’den nota ve usul dersleri aldı. Elveda Meyhaneci, Yarım Kalan Aşk ve Aldırma Gönül gibi şarkıları ile tanındı. 16 Kasım 2012’de Bodrum’da öldü.

Günün videosu





Bu videomuzda hem amatörler hem de profesyoneller için Android ve iOS'ta yer alan en iyi video düzenleme uygulamalarını bir araya getirdik.

Güne köşe yazısı

Seni terk eden sevgiliye “Ne yaptım ben?” dedirtebilirsin. Bunun için onu değersiz biri haline getirmelisin ve bunu ona hissettirmelisin. Bunu nasıl yapacağını bu yazıda öğreneceksin. Devamını oku...

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2020)