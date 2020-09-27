Güne Başlarken | 27 Eylül 2020
Haftanın son gününden merhaba! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Eylül 2020, Pazar 07:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İzmir Bergama’da başlayan orman yangını sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir’in İvrindi ilçesine ulaştı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.
- İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
- Marmara Bölgesi’nin batısında gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Güne Dair Notlar
- 27 Eylül günü saat 7.13'te dolar 7,66 TL, euro ise 8,92 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 20°C, 27°C Antalya, Az bulutlu yarın parçalı bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 29°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 29°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 35°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Kızıma 100 Nasihat
Kitap dünyasındaki ilk eseri ile kendi kızı nezdinde tüm kız çocuklarına öğütlerde bulunan Beste Erin, iyi bir hayat için gerekli tüm nasihatleri yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor.
Günün adamı
Kerem Güney
Türk Sanat Müziği besteci ve yorumcusu, asıl ismi Yavuz Ökten olan Kerem Güney, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimi aldı. Sinekeman Nuri Bey’den nota ve usul dersleri aldı. Elveda Meyhaneci, Yarım Kalan Aşk ve Aldırma Gönül gibi şarkıları ile tanındı. 16 Kasım 2012’de Bodrum’da öldü.
Günün videosu
Bu videomuzda hem amatörler hem de profesyoneller için Android ve iOS'ta yer alan en iyi video düzenleme uygulamalarını bir araya getirdik.
Güne köşe yazısı
Seni terk eden sevgiliye “Ne yaptım ben?” dedirtebilirsin. Bunun için onu değersiz biri haline getirmelisin ve bunu ona hissettirmelisin. Bunu nasıl yapacağını bu yazıda öğreneceksin. Devamını oku...
Günlük burç yorumları (27 Eylül 2020)
- KOÇ: Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin fikirlerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğinizde bazı aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Hırslı davranıyorsunuz.
- BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde büyütüyor ve olmayan sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.
- İKİZLER: Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız ve bunu başarıyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizin gücünü ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoşgörülü davranarak iyi niyetli olduğunuzu ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.
- ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Huzurlusunuz.
- BAŞAK: Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunmanız, fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak. Çelişkili davranışlarınız var ve bazı şeylerden emin olmalısınız.
- TERAZİ: İyi bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor ve çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz. Olumlu bir gün.
- AKREP: Gelip geçici davranış biçimlerinden çok kalıcı duygular içinde olmak istiyor ama bir türlü olayların sonunu getiremiyorsunuz. Bugün, partnerinizin desteğiyle yeni oluşumlara kendinizi güçlü ve hazır hissedeceksiniz.
- YAY: Maddi konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz. Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken çevrenizden de aynı şeyi bekliyorsunuz. Durum değerlendirmesi yaparken olaylara farklı felsefeyle yaklaşıyorsunuz.
- OĞLAK: Tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor, bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, gereksiz konuları tartışabilir, kırgınlık yaşayabilirsiniz.
- KOVA: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkileriniz yeni boyut kazanıyor. Kendinizi her anlamda hazır hissediyorsunuz.
- BALIK: Bugün, çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı detaylar kafanızı kurcalıyor.