Güne Başlarken | 27 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Binlerce öğretmen adayının atanma ile ilgili heyecanla beklediği süreç başladı. Başvurular 8 Ekim’de bitecek. 2 bin 175 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeni alınacak.

İstanbul Beşiktaş'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisin kol saatinin içindeki uyuşturucuları bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'de balık tutmak için Zincidere Gölet’ine gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç (30), takılan oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu. Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili vergi rehberi hazırladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar yüzünden 462 ev yandı.

Güne Dair Notlar

27 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,86 TL, euro ise 10,38 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 15°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, Star TV: 20.00 Sinema: Bana Masal Anlatma, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TV 8: 20.00 MasterChef Türkiye

Günün köşe yazısı

Parlamenter Sistem’e döneceksek, eh, o da bir sistemdir. Ancak ne zaman?

- Kaç sandık sonra? Yani kaç yıl sonra? Rauf Tamer'in yazısı...

27 Eylül günlük burç yorumları