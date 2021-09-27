Güne Başlarken | 27 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Eylül 2021, Pazartesi 07:16 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Binlerce öğretmen adayının atanma ile ilgili heyecanla beklediği süreç başladı. Başvurular 8 Ekim’de bitecek. 2 bin 175 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeni alınacak.
İstanbul Beşiktaş'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisin kol saatinin içindeki uyuşturucuları bulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kayseri'de balık tutmak için Zincidere Gölet’ine gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç (30), takılan oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu. Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili vergi rehberi hazırladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar yüzünden 462 ev yandı.
Güne Dair Notlar
- 27 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,86 TL, euro ise 10,38 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 15°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, Star TV: 20.00 Sinema: Bana Masal Anlatma, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TV 8: 20.00 MasterChef Türkiye
Günün köşe yazısı
Parlamenter Sistem’e döneceksek, eh, o da bir sistemdir. Ancak ne zaman?
- Kaç sandık sonra? Yani kaç yıl sonra? Rauf Tamer'in yazısı...
27 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Size destek verecek dostlarınız var ama yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Zor yanlarınızı ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz.
- BOĞA: Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanda başarınızı hızlandırmak ve gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz. Biraz bekleyin.
- İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı gelen konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
- YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor, ilgi bekliyorsunuz.
- ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.
- BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınızda iş veriminizde artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
- TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyip haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.
- AKREP: Aşk hayatında yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz çoğalıyor.
- YAY: Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe onlarla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
- OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.
- KOVA: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
- BALIK: Bugün, kendinizi enerjik ama bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz ve aklınız size özgürlük veriyor.