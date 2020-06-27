Güne Başlarken | 27 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi.

Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı.

Bursa’da geçtiğimiz pazar günü sele kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen’in cansız bedeni 5 gün sonra 23 kilometre ileride bulundu.

Güne Dair Notlar

26 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 20°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 24°C, 33°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 22°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 21°C, 38°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Pizza yemeyin demiyoruz ama bari evde yapın

Enfes pizzalar yapabilmek için size pizza hamuru tarifi yardımcı olacak. Eğer pizza hamuru tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Pizza hamuru tarifi

Pizza hamuru malzemeleri

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza hamuru yapılışı

İlk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin. Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın. Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin. Dilediğiniz sosla ve malzemelerle birleştirip fırına verebilirsiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: *********

Film önerisi: Kabadayı (2007)

Kitap önerisi: Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar (Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı,"Süt Kardeşler'" Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" isimli romanından uyarlanmıştır.)

Günlük burç yorumları (27 Haziran 2020)

KOÇ: İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağları ve bireylerinin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağları ve bireylerinin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. BOĞA: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız. İKİZLER: Enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamakta ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

Enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamakta ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Mal varlığınızı artıracak köklü isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. BAŞAK: Sizi meşgul edecek, masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor olacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor, duruma hakim oluyorsunuz.

Sizi meşgul edecek, masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor olacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor, duruma hakim oluyorsunuz. TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün, yapmanız gereken işleri bir an önce toparlamalısınız.

Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün, yapmanız gereken işleri bir an önce toparlamalısınız. AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ama aynı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyacınız var.

Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ama aynı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyacınız var. OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler.

Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler. KOVA: Yaratıcılığınızın ve çekim gücünüzün etkisini yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.

Yaratıcılığınızın ve çekim gücünüzün etkisini yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor. BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevreniz maddi kazançlarınızı artırmakta size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

27 Haziran gününe damga vuran olaylar