Güne Başlarken | 27 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere’de istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock’un yerine eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid getirildi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye yönelik açılan kapatma davasının kabul etmesinin ardından HDP İstanbul İl Başkanlığı bugün Beyoğlu’nda bir basın açıklaması yaparak kararı protesto etti. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dileğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupl

Güne Dair Notlar

27 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,77 TL euro ise 10,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 39°C Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 20°C, 40°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Turizm tercihi olarak ülkemiz insanının bir Fransa bir İtalya kadar çok tercih etmediği; oysa coğrafi dokusu, iklimi, tarihi ve yemekleriyle mükemmel bir turistik rota olan Portekiz’deyiz! Az bilinen başkent Lizbon’u tanımanız, sıcak havasını koklamanız ve sıcak insanlarıyla tanışmanız için, çok keyifli bir yazı sizi bekliyor. Burak Akkul'un köşe yazısı...

27 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin getirmeyi amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bazı planlarınız var. Sabırlı olmaya çalışın.

BOĞA: Gücünüzün farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınızın desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi asla değiştirmek istemediğiniz için sizi ikna etmeleri zor oluyor. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden biri. Ruhunuzu ortaya koyarken desteksiz kaldığınızı düşünmeyin.

YENGEÇ: Öfkeli davranışların size zarar verdiğini bildiğiniz halde duygularınızı frenleyemiyorsunuz. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ama mantık eksiğini çözemiyorsunuz. Çevrenizden etkilenmeyin.

ASLAN: İçinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İç huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Kısa seyahatler yapacaksınız.

BAŞAK: Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünün. Risklerden hoşlanmadığınız için çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Çevre koşullarını irdelemelisiniz.

TERAZİ: Sevdiğiniz kişi ile aranızda duygusal iletişimin mükemmel gelişeceği bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek yeni projeler üzerinde çalışmak isteyeceksiniz. Veriminizi artırma potansiyeli içindesiniz.

AKREP: Güçlü ama yalnız hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Onların sorunları yüzünden aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Kısa sürede olaylar üzerinde hakimiyet kuracaksınız.

YAY: Hırslarınızın öne çıkmasıyla zevklerinizi arka plana atabilir ve partnerinizi ihmal edebilirsiniz. Yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak yeni projelere sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz.

OĞLAK: Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen siz kendi aklınızı beğenen ve ödün vermeyen birisiniz. Bugün, ikna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle hiçbir zorluk sizi engellemiyor.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken kişiliğinizi sorguluyor ve mükemmel olma yolunda önemli işler planlıyorsunuz. Ortak özelliklere sahip dostlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

BALIK: Aşk ve iş ilişkisini birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bulanacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.