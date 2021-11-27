Güne Başlarken | 27 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Konya’da, sağlık merkezine 'Sinovac’ aşısı olmaya gelen Semiha Işık’a (23), yanlışlıkla fazla dozda 'Biontech’ aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika’da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak, mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.

Avrupa Birliği (AB), Güney Afrika’da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye olan seyahatleri askıya aldı.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 250 gr Halk Ekmeğini 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğini duyurdu.

Belçika’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Gece kulüpleri ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Hollanda’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırılarak, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Güne Dair Notlar

27 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 12,49 TL euro ise 14,00 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

27 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

BOĞA: Kaygıları bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olun. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve sizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik kişiler karşınıza çıkacak. Seçim yaparken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

ASLAN: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacak.

BAŞAK: Yeteneklerinizin anlaşılması için çevrenizdeki insanları hoşnut etmelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

TERAZİ: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

AKREP: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi çevre koşullarıyla birlikte değerlendirin.

YAY: Yapacağınız her aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız. Aşk yaşantınızın renkli geçeceği bugün, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız. Karşı tarafın fikirlerini önemsemelisiniz.

OĞLAK: Bugün karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz. Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı ve kuralcı olacak. Temkinli olmakta fayda var.

KOVA: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Kendinizi ifade edemediğinizde kaprisli oluyorsunuz. Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için bugün başarıyı kucaklayacaksınız.

BALIK: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacındasınız. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bazı olaylar yaşayabilirsiniz. İşiniz ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.