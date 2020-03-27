Güne Başlarken | 27 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

THY, corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması. Bakan Koca, "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı." dedi.





Güne Dair Notlar

27 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,40 TL, euro ise 7,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir, 11°C, 17°C Öğle saatlerinde yer yer gök gürültülü yağışlı Antalya, 14°C, 18°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 18°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 7°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Yeni uyandığında yüzün çok şiş görünüyorsa kendini kötü hissedersin. Ayılmayı ve şişliğin inmesini beklersin. Bu şişliğin inmesi bazen saatler sürebilir. Yüz şişliğinin birçok nedeni var. Uyurken vücuttaki suyun suratta birikmesi, çok tuz ve alkol tüketimi, aşırı sıvı tüketimi, asitli içecekler ve daha onca neden. Peki yüz şişliğinin önüne nasıl geçilir?

Alınabilecek ilk doğal çözüm, uyurken suyun suratta birikmemesi için başını yükseltmek olabilir. Buna rağmen yine de yüz şişiyorsa, müdahale etmek gerekir.

Yeşil çay, sıkılaştırma özelliği ile şişliklerinizi 10 dakika içerisinde giderir.

Sabahları yüzü soğuk suyla yıkamak ya da soğuk süte batırılmış pamukla tüm yüzü 3-4 kez üst üste sildikten sonra 15-20 dakika beklemek işe yarar.

Spesifik olarak göz altları şişiyorsa, göz altı maskesi kullanılabilir.

Eğer tüm yüz şişmişse soğuk suyla yıkadıktan sonra buz kompresi yapıp dairesel hareketlerle masaj yapmak da şişliğin inme süresini azaltacaktır.

Yüzüne soğuk su ya da buz değmesini sevmiyorsan alternatif çözüm olarak yeşim taşı ya da pembe kuvarstan yapılan aletlerle masaj da yapabilirsin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Babil (Star TV), İkinci Şans (FOX)

Dizi önerisi: Twin Peaks

Kitap önerisi: Mark Manson - Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Oyun önerisi: Street Racing Syndicate (SRS)

Günlük burç yorumları (27 Mart 2020)

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor. BOĞA : İmkansız görünen düşüncelerin önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

: İmkansız görünen düşüncelerin önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. İKİZLER: Enerjinin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

Enerjinin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bunları başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bunları başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. BAŞAK : Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bugün özellikle farklı düşünüp farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bugün özellikle farklı düşünüp farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz. TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için pişman olabilirsiniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için pişman olabilirsiniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz. KOVA: Yaratıcılığınızın ve çekim gücünüzün arttığını en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

Yaratıcılığınızın ve çekim gücünüzün arttığını en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek. BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre, maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sürprizlere hazır olun.

27 Mart gününe damga vuran olaylar