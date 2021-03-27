Güne Başlarken | 27 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 220 bin 985 testte, 29 bin 81 vaka ile 1253 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 153 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 772’ye yükseldi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki depremzedelerden bir kısmı, alanın park olması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, "Rıza Bey’de oluşturulacak farkındalık alanı, net bir şekilde kamu yararınadır. Tüm İzmirlilerin alanı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenerek Rıza Bey alanının söz verildiği gibi deprem farkındalık alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD askerlerinin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tam olarak çekilmesinin zor olduğunu ancak Başkan Joe Biden’ın henüz nihai kararını vermediğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni mezun gençlere istihdam müjdesi geldi. Yeni mezun mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve teknikerler, bakanlık, belediyeler ve tüm bağlı kuruluşların binlerce şantiyesinde iş bulabilecek.

Güne Dair Notlar

27 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,08 TL euro ise 9,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 11°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı. -1°C, 7°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 4°C, 9°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu. 1°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandemiyle birlikte Türkiye’de internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 8 saate ulaştı. Sosyal medya kullanımı da genel ortalamayı 32 dakika geçti ve 3 saat oldu. 65 yaş üstü kişilerin internet kullanım oranı ise yüzde 27’yi aştı. Bu oran 2019’da yüzde 20’ydi. Özellikle uzaktan çalışma ve online eğitim sistemi nedeniyle evdeki yani sabit internet kullanımında ciddi bir patlama yaşandı. Bu süreçte ailece kullanacağınız internete en doğru paketi seçemezseniz aylık ortalama 30 TL zararınız olabilir. Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

Silmarillion / J. R. R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien, Silmarillion ile okuyucuyu Orta Dünya Evreni’nin en eski zamanlarına götürüyor. Hatta Hobbit’in de öncesine! Tolkien bu eserde, evrenin yaratılışından Orta Dünya’nın dördüncü çağına kadar geçen süreyi kaleme alıyor. Kitap beş bölümden oluşuyor ve Ainur’un yaratılışı ile başlıyor. Ardından birinci, ikinci ve üçüncü çağların tarihleri bölümler halinde okuyucuya aktarılıyor.

27 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun daima önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olaylara fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı anlam aramanız hata.

TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.

BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız