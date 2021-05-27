Güne Başlarken | 27 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD’de yapılan bir araştırmada, acı tatlara karşı duyarlı kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp intihara kalkışan, ardından vazgeçen Abdullah Y. (31), tırmanarak yukarı çıkmak istese de başarılı olamadı. Yoldan geçerken durumu fark eden ve koşarak apartmanın çatısına çıkan 2 öğretmen, Abdullah Y.’yi kolundan tutulup, çekerek kurtardı.

İstanbul Kadıköy'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, eşini hastanede bıçaklayan ve kayıplara karışan Güntay Mert'i yakalamak için çalışma başlattı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olduğu bildirildi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setler sonucunda 3-0 mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor’da sportif direktör Fatih Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güne Dair Notlar

27 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,47 TL euro ise 10,34 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 30°C Zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 20°C Az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 36°C Az bulutlu

Günün köşe yazısı

Türk lirasının değeri, Türkiye’nin gücü ve potansiyeliyle örtüşmeyecek derecede düşük kaldı. Üstelik gelişmekte olan diğer ülke para birimleriyle mukayese ettiğimizde TL üzerinde aşırı yüksek bir baskı oluşuyor. Türkiye’nin ve şirketlerin borç yükünü ağırlaştıran bu durumdan kurtulmak zorundayız. Kısa vadede hiç değilse sorunu hafifletecek adımlara ihtiyacımız var. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Umberto Arte ile Sanat Iıı - Umberto Arte

Sanata gerçek gücünü veren şey, sıradan olanı en yüce duyguyla ele almaktır.” Jean-FrançoIs Millet Barbizon Ekolü’nün öncü ismi Millet’nin zorlu yaşam mücadelesi. Devrimlerle çalkalanan Avrupa’nın karışık siyasi ortamı ve Barbizon Ekolü’nün kuruluş hikâyesi. Millet’nin Théodore Rousseau ve Gustave Courbet gibi çağdaşı ressamlarla olan ilişkisi ve Sürrealizm’in önemli ismi Salvador Dalí üzerindeki yoğun etkisi. Resimlerinin derinlerindeki şifreler ve çocukluğuna ilişkin izler. Fransız Realizmi’nin önemli ressamı Jules Breton’un kırsal yaşamın güzelliğini ve asaletini yücelten enfes resimleri ve kendisi gibi yetenekli kızı Virginie Demont-Breton’un anne, çocuklar ve balıkçılar üzerine yaptığı çalışmalar.

Van Gogh’un Jules Breton ile tanışabilmek için gösterdiği insanüstü çaba. Modern resmin babası Cézanne’ın Émile Zola ile olan arkadaşlığı, Kübizm’e giden yolda Picasso üzerindeki etkisi ve Camille Pissarro gibi Empresyonistlerle olan derin bağı. Resimlerindeki modern resmi tetikleyen geometrik formlar. Romantizm’in karanlık çocuğu Francisco Goya’nın uzun sanat yaşantısı, mitolojik ve tarihi eserlerinin çok yönlü incelemeleri.

Goya’nın hayatına ilişkin doğru bilinen yanlışlar. Saray ressamı olmasına karşın toplumsal olaylar karşısındaki duyarlılığı, hicivsel resimlerinin şifreleri. Ve ismi Empresyonizm’le özdeşleşen Monet’nin yaşantısı, eserlerinin detaylı incelemeleri. Soyut resmin önemli ismi Vasili Kandinski üzerindeki etkisi, Édouard Manet, Frédéric Bazille ve Edgar Degas’yla olan arkadaşlığı, Empresyonizm’in ayırt edici özellikleri.

Tüm bunların yanında Paul Signac ve Charles Gleyre gibi sanatçıların eserleri ve sanatlarının püf noktaları da bu kitapta.

27 Mayıs günlük burç yorumları