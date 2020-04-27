Güne Başlarken | 27 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Katar'daki Türk vatandaşlarından 162'si yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Manisa'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.

Güne Dair Notlar

27 Nisan günü saat 7.41'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 20°C Parçalı bulutlu Antalya, 13°C, 21°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 21°C Hafif sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 6°C, 21°C Gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

İftarda tatlıya sağlıklı bir alternatif: Ballı yoğurt

Ramazanda uzun süreli açlık sebebiyle metabolizmamız daha az enerji harcıyor. Bu dönemde mide sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak için, enerji veren ancak kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de ballı yoğurt.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Recep İvedik 2 (Kanal D), Aşk Şarkısı (FOX)

Dizi önerisi: Unorthodox

Film önerisi: War Horse (2011)

Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu&David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

Oyun önerisi: Rust (Adada hayatta kalma oyunu)

Günlük burç yorumları (27 Nisan 2020)

KOÇ : İşinizle ilgili yanınızda olacak özel insanlara ihtiyacınız var. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür burcunuzda ilerlerken iletişiminiz mükemmel. Birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.

: İşinizle ilgili yanınızda olacak özel insanlara ihtiyacınız var. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür burcunuzda ilerlerken iletişiminiz mükemmel. Birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. BOĞA: Değişim içinde olduğunuzdan bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey fazla. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız gelişiyor.

Değişim içinde olduğunuzdan bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey fazla. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız gelişiyor. İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi çok mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.

Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi çok mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var. YENGEÇ: Aile içi sorunlar bugün sizi etkileyecek. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.

Aile içi sorunlar bugün sizi etkileyecek. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor. ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerde duraklama var. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi asla kaybetmeyin.

Yollarla ilgili beklentilerde duraklama var. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi asla kaybetmeyin. BAŞAK : Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Acil ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Acil ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun. TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmenizde fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişimde olduğunuz için içinize dönebilirsiniz.

Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmenizde fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişimde olduğunuz için içinize dönebilirsiniz. AKREP: Düşünceleriniz çok yoğun. Her şeyin alt yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor, dikkatli olun.

Düşünceleriniz çok yoğun. Her şeyin alt yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor, dikkatli olun. YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz. OĞLAK : Dengenizin bozulmasını istemiyorsunuz. Maddi konularda köklü değişimler gezegeni Plüton’un geri hareketi sizi etkileyecek. Bu dönemde çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduracaksınız.

: Dengenizin bozulmasını istemiyorsunuz. Maddi konularda köklü değişimler gezegeni Plüton’un geri hareketi sizi etkileyecek. Bu dönemde çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduracaksınız. KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var. BALIK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar bu dönemde havada kalabilir. Suskunlaşacak, düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Eski duygular ortaya çıkabilir.

27 Nisan gününe damga vuran olaylar