Güne Başlarken | 27 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 780 milyon 385 bin 979 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
27 Nisan 2020, Pazartesi 07:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
- Katar'daki Türk vatandaşlarından 162'si yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.
- Manisa'da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
- İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.
- 27 Nisan günü saat 7.41'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,56 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 20°C Parçalı bulutlu Antalya, 13°C, 21°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 21°C Hafif sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 6°C, 21°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
İftarda tatlıya sağlıklı bir alternatif: Ballı yoğurt
Ramazanda uzun süreli açlık sebebiyle metabolizmamız daha az enerji harcıyor. Bu dönemde mide sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak için, enerji veren ancak kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de ballı yoğurt.
Tarif için tıkla.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Recep İvedik 2 (Kanal D), Aşk Şarkısı (FOX)
Dizi önerisi: Unorthodox
Film önerisi: War Horse (2011)
Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu&David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu
Oyun önerisi: Rust (Adada hayatta kalma oyunu)
Günlük burç yorumları (27 Nisan 2020)
- KOÇ: İşinizle ilgili yanınızda olacak özel insanlara ihtiyacınız var. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür burcunuzda ilerlerken iletişiminiz mükemmel. Birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.
- BOĞA: Değişim içinde olduğunuzdan bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey fazla. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız gelişiyor.
- İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi çok mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.
- YENGEÇ: Aile içi sorunlar bugün sizi etkileyecek. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.
- ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerde duraklama var. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi asla kaybetmeyin.
- BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Acil ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmenizde fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişimde olduğunuz için içinize dönebilirsiniz.
- AKREP: Düşünceleriniz çok yoğun. Her şeyin alt yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor, dikkatli olun.
- YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Dengenizin bozulmasını istemiyorsunuz. Maddi konularda köklü değişimler gezegeni Plüton’un geri hareketi sizi etkileyecek. Bu dönemde çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduracaksınız.
- KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.
- BALIK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar bu dönemde havada kalabilir. Suskunlaşacak, düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Eski duygular ortaya çıkabilir.
27 Nisan gününe damga vuran olaylar
- 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti. 1909
- Berlin'de bastırılan 100 liralıklar tedavülden kaldırıldı. 1941
- Amerika'nın Vietnam Savaşı'na giderek artan bir şekilde katılması Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi. 1965
- İstanbul'da siyasi toplantılar Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklandı. Ankara'da gece sokağa çıkma yasağı başladı. 1971
- Merkez Bankası bir rapor yayınladı. "Türkiye'de işsiz sayısı 1 milyon 760 bin." 1974
- Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde büyük ödül Altın Lale'yi İngiliz yönetmen Michael Radford'un "1984" adlı filmi kazandı. 1985
- Naim Süleymanoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 62 kiloda koparma dalında 150 kilogram kaldırarak dünya rekoru kırdı. 1988
- Sırbistan ve Karadağ Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. 1992
- Türk Milli Futbol Takımı İsviçre'yi 2-1 yendi. Sokaklara taşan kutlamalarda silah da kullanıldı. Biri İstanbul'da , diğeri Bilecik'te iki genç öldü. 1997
- Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı. Beş liderin ortak adayı olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer ilk oylamada 281 oy aldı. Nevzat Yalçıntaş 61, Sadi Somuncuoğlu 58, Yıldırım Akbulut ise 56 oy aldı. 2000
- Asliye Hukuk Mahkemesi, cep telefonlarından alınan sabit ücretin kaldırılması ve iade edilmesine karar verdi. 2000
- Süperjumbo jet yolcu uçağı Airbus 380 ilk uçuşunu yapmak üzere Fransa’nın Tolulouse kentinden havalandı. 2005