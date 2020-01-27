Güne Başlarken | 27 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 27 Ocak günü saat 07.54’de dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli. -2°C, 6°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu. 8°C, 13°C

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı. 9°C, 15°C

Adana: Parçalı bulutlu. 5°C, 16°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı. 8°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 14°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 12°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli. -13°C, -2°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli. -3°C, 11°C

KOÇ: Çevrenizle yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinizin üzerinde güç kanıtlama yoluna giderseniz sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: Çevrenizde kuracağınız dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler yapabilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: Parayı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizdeki iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantıda olacağınız kişilere yakın tavırlar sergilemelisiniz.

ASLAN: Düşüncede kalacak konular için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz çok güçleniyor.

BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak için farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklardır.

TERAZİ: Hızlı düşünecek ve son derece olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci. Özellikle bugün epey başarılısınız.

AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.

YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

OĞLAK: Duygusal ilişkilerde derin düşünüyor ve olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun.

KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluk yaşamanıza neden oluyor. Bugün sert tavırlar içine girmemelisiniz.

Bugün;

ABD'li romancı Edgar Rice Burroghs'un yarattığı ''Tarzan''ı konu alan ilk film, ''Tarzan of the Apes''(Gorillerin Tarzanı) adıyla ABD'de gösterime girdi. Aktör Elmo Lincoln beyazperdenin ilk ''Tarzan''ı oldu. 1918

Almanya'da Nazi Partisi'nin ilk kongresi toplandı. Toplantıda konuşan Adolf Hitler, Versailles Antlaşması'nın iptal edilmesini istedi. 1923

İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin kabrini ziyaret etti. 1923

İskoç buluşçu John Logie Baird, Londra'da ilk gerçek televizyon yayınını yaptı. İletişim ve eğlence dünyasında yeni bir çığır açıldı. 1926

İpek Film Stüdyosu senaryo yarışması açtı. 1934

Fransa'da Camille Chautemps istifa etti, yeni hükümeti Edouard Daladier kurdu. 1934

Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.1937

Milli Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı. 1940

Auschwitz toplama kampı Sovyetler tarafından ele geçirildi; 5 bin tutuklunun bulunduğu ve çoğunun hastalık ve açlıktan ölmek üzere olduğu bildirildi. 1945

Okullar dışında, din eğitimi yapılmasına izin verildi. Okul dışı din eğitimi hükümetin gözetiminde yapılacak. 1947

İlk teyp satışa çıktı. 1948

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarını "ilk öğretmen okulları" adı altında birleştiren yasa Meclis'te kabul edildi. 1954

Köy Enstitüleri kapatıldı. 1954

Apollo 1 uzay aracı yandı; astronotlar Grissom, White ve Chaffee öldü. 1967

İstanbul Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu tamamen yandı. 1969

Süleyman Demirel, "Rejimi değiştirme gayreti siyasi suç değildir" dedi. 1972

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Yardımcısı Bahadır Demir, bir Ermeni teröristin saldırısında öldü. 1973

ABD ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı. 1973

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı. 1996

Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi. 1996



