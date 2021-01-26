Güne Başlarken | 27 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Ocak 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD’li ilaç şirketi Moderna, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.
İstanbul Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken YouTuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarından başlamak üzere Lefkoşa'da bir hafta, Girne'de ise iki hafta tam kapanmaya gidilecek.
Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı.
Güne Dair Notlar
- 27 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,36 TL euro ise 8,94 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 7°C Karla karışık yağmur ve batısının yüksek kesimleri kar yağışlı Antalya, 10°C, 15°C Karla karışık yağmur Ankara, 6°C, 10°C Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 9°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
HDP’siz yapamıyorlar. Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.
HDP de bunları parmağında oynatıyor. Ne kadar oynatsa hakkıdır... Rauf Tamer'in yazısı....
Günün kitabı
Doğan Cüceloğlu / Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler
Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?
27 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmeyin. Fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.
- BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca davranıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak.
- İKİZLER: Fazla hareketli davranarak çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
- YENGEÇ: Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçinizde yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.
- ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecek.
- BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize esprili davranmak istiyor ve bazı duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Bugün sır saklama eğilimindesiniz.
- TERAZİ: Maddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda canlılık mevcut. Düşüncelerinizi ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.
- AKREP: Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacak.
- YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusu içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
- OĞLAK: Bugün, arkadaşlıklara yargılayıcı bakmayın. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
- KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız bugün dostlarınıza ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.
- BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işlerinize odaklanmalısınız.