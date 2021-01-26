Güne Başlarken | 27 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD’li ilaç şirketi Moderna, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.

İstanbul Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken YouTuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarından başlamak üzere Lefkoşa'da bir hafta, Girne'de ise iki hafta tam kapanmaya gidilecek.

Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı.

Güne Dair Notlar

27 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,36 TL euro ise 8,94 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 7°C Karla karışık yağmur ve batısının yüksek kesimleri kar yağışlı Antalya, 10°C, 15°C Karla karışık yağmur Ankara, 6°C, 10°C Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 9°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

HDP’siz yapamıyorlar. Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.

HDP de bunları parmağında oynatıyor. Ne kadar oynatsa hakkıdır... Rauf Tamer'in yazısı....

Günün kitabı

Doğan Cüceloğlu / Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?

27 Ocak günlük burç yorumları