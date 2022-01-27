Güne Başlarken | 27 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısının MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu açıkladı.

Adıyaman'da bir iş yerinin önünde bulunan tente, üstünde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak Muhammed Taha Yücel'in (12) üzerine devrildi. Yücel yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Danimarka'dan koronavirüs salgını için flaş bir hamle geldi. Ülkede koronavirüs kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı.

Omikron varyantı çok hızlı yayılmasına rağmen, Delta varyantı hayatımızdan tamamen çıkmadı. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 'Virüsü kapanlar Omikron olduğunu zannedip, hastalığı hafif geçireceği fikrine kapılıyor. Ancak Delta’yı kapıp, hastalığı ağır geçirenlerin sayısı oldukça fazla' dedi. Oğuztürk, 'Tedavide geç kalmamak gerekiyor.' uyarısında bulundu.

Güne Dair Notlar

27 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,59 TL, euro ise 15,28 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -3°C, 4°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Antalya, 1°C, 11°C Parçalı bulutlu Ankara, -10°C, -2°C Kuzey kesimleri kar yağışlı Trabzon, 2°C, 6°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 0°C, 2°C Yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum

SHOW TV:20.00 Güldür Güldür Show, TRT 1: 20.00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

27 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenize daha çok vakit ayırmanız gerektiğini biliyor ama işlerin yoğun olmasından dolayı ziyaretlerinizi epey seyrek tutuyorsunuz. Duygusal yönlerinizi sürekli içinizde saklamaktan çok yoruldunuz.

BOĞA: Dostlarınızdan vazgeçemeyeceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Sizi haksız yere suçlayan yakınlarınız var. Elinizdeki işleri bir an önce bitirme çabası içinde olacaksınız. Görüşmeyi arzuladığınız birçok arkadaşınız var.

İKİZLER: Yeni kararlar almak için uygun bir döneme girdiniz. Maddiyatla ilgili konular ve yeni fikirler arasında seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Eski şartlardan ne kadar bıktığınızı mantıklı şekilde ortaya koyabilirsiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi saklamak size yakışıyor. Güvende hissetmeme duygunuzdan kurtulamıyorsunuz. Eski olayları artık kafanızdan atmanın yolunu bulmalısınız. Geçmişin pürüzlerini ayıklamalısınız.

ASLAN: Çevrenizin fikirlerinden etkilenerek yola çıktığınızda hata yapıyorsunuz. Sizin için önemli kişilerden alacağınız eleştiri canınızın sıkılmasına neden olabilir. Kapasiteniz yüksek, fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Kariyerinizi ön plana çıkarmanın zamanı. Karşınıza çıkacak fırsatlar size bazı tereddütler yaşatabilir. Bırakın eskimiş düşünceleri ve bir an önce atılımlarınızı gerçekleştirin. Mesleki anlamda iyi bir dönemindesiniz.

TERAZİ: Ruhsal tarafınızı ideallerinizle birleştirin. Beklediğiniz haberlerin size sağlayacağı avantajlardan payınıza düşeni alacaksınız Kendinizle ilgili sorunları kafanıza takmayın. Yolculuklar size iyi gelecek.

AKREP: Maddi konularda girişimciliğiniz size birçok kapıyı açıyor. Becerikli ve akıllıca davranmanız size bazı olanakları da getiriyor ve önüne geçilmiyor. Fakat, yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

YAY: Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. İkili ilişkilerinizde maddi kaygılarınız öne çıkıyor. Bu da canınızı sıkıyor. Partnerinizin size olduğu gibi kabul etmesini sağlamalısınız.

OĞLAK: Başkalarından daha zeki olduğunuz için onların sözleri size sıkıcı geliyor. Kafanızın ne kadar çok çalıştığını biliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizde parladığınızı göreceksiniz. Sabırlı davranışlarınız çok önemli.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirmek bazen dost kaybetmenize neden olabiliyor. Ortak iş yaptığınız kişilerin sizden çok daha farklı bir şekilde düşünmeleri yüzünden aranızda sorunlar çıkabilir.

BALIK: Doğal ve keyifli biri olmanız rağmen, bugün duygusal konuşmalarınızla dostlarınızın üzülmesine neden olabilirsiniz. Olayları kafanıza fazla takmanız, onların sizden uzaklaşmasına neden olabiliyor.