Güne Başlarken | 27 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ise, Donbass’ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıların ardından Türk yetkililer bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için girişimlere başladı. Ukrayna’nın Odessa kentinden otobüslerle Türkiye’ye doğru yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı.

Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına ait görüntülerini yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği’ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya’ya karşı iki seçeneklerinin olduğunu ifade etti. Biden, "İki seçeneğiniz var, üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgali dördüncü gününe girerken, Avrupa Birliği Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek çok kritik hamle yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya´nın saldırısını ‘barbarca´ olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Rusya´nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi için talepte bulunacağını belirtti.

Güne Dair Notlar

27 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13, 82 TL euro ise 15, 58 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Yeni tanışacağınız kişilerle birlikte maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar için birtakım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak. Beklediğiniz haberler gündemde.

BOĞA: Maddi konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi sizi rahatlatacak. Sınırlar genişlesin istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız özgün olmalı. Yaşamınıza yeni bir bakış açısı gelecek.

İKİZLER: Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlayın. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyor ve hemen tepki gösteriyorsunuz.

YENGEÇ: Güçlü sezgileriniz sizi her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.

ASLAN: Egonuzu tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz. Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini hissettiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz.

BAŞAK: İlişkilerinizde hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Maddi harcamalarınızı dengeleyin. Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla maddi grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konulara yöneliyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

AKREP: Sizin derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün, olaylar karşısında değişik tepkiler göstereceksiniz. Ayağınıza gelecek fırsatlar için gerekli atılımları yapmalısınız. Sabırlı olmalısınız.

YAY: Kendinizi iyi hissettiğinizde gününüz daha güzel geçiyor. Bugün, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli ve değişik olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.

OĞLAK: Olaylara mantıklı yaklaşmanıza alışanlar için, farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecek. Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız. Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA: Enerjiniz yüksek. İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. İş alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan vazgeçin.

BALIK: Birçok olayı içinizde yaşamaktan yanasınız. Duygularınızı yapılandırmak için uygun bir gün. Kendinizi yargılamak istemiyor ve beklentilerinizi yaşama geçirmek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.