Güne Başlarken | 27 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 10 milyonu aştı.

Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi. Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı birlikte havaya kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.

Güne Dair Notlar

27 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 8, 01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Kumru için İzmir'e gitmeye gerek yok, İzmir'i eve getirebilirsin

ABD’deki araştırmalar sevilen dondurma aromasının kişilik hakkında ipuçları verdiğini gösterdi. Nasıl mı? Hadi aroma falına!

Vanilyalı sevenler

Aşkı 25 yaşında buluyor, içine kapanık oluyor, çamaşır yerine bulaşığı tercih ediyor, gece geç saatlere kadar oturmaktan hoşlanıyor.

Çilekli sevenler

Aşkı 24 yaşında buluyor, çamaşırlarla ilgilenmeyi seviyor, bilim kurgu filmlerinden ve caz müzikten keyif alıyor.

Çikolatalı sevenler

26 yaşında aşkı buluyor, dışa dönük oluyor, romantik komedi filmleri, pop ve rock müzikten hoşlanıyor.

En çok tercih edilen dondurma sosları

Çikolata parçacıklı (yüzde 52)

Fındıklı (yüzde 40)

Kremalı (yüzde 37)

Karamelli ( yüzde 45)

Televizyonda ne var?:

Ortadirek Şaban- Yerli Film (Kanal D), Gençliğim Eyvah!- Yerli Dizi (ATV), İğne İplik- Yabancı Sinema (TRT 1)

Günlük burç yorumları (27 Temmuz 2020)

KOÇ: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.

Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız. BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz. İKİZLER: İş anlaşması yapmak istiyorsanız işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile bakmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

İş anlaşması yapmak istiyorsanız işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile bakmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmaya kalkmayın.

Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmaya kalkmayın. ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızı sıkabilir. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızı sıkabilir. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak. BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir çalışma sizi bekliyor.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir çalışma sizi bekliyor. TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. AKREP : Planlarınız uygularken, kibar ama ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

: Planlarınız uygularken, kibar ama ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz. YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içindesenez ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız.

Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içindesenez ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız. OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.

İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz. KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta da güç arıyorsunuz.

Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta da güç arıyorsunuz. BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.

27 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu. 1790

Fransız Devrimi’nin Jacobin önderlerinden Maximilien Robespierre iktidardan düşürüldü ve Fransa Milli Meclisi’nce tutuklanarak hapishaneye gönderildi. 1794

İzmir Suikastı sanıklarından Kara Kemal yakalanmak üzereyken intihar etti. 1926

Amerikalı romancı ve ozan Gertrude Stein öldü. 1946

Kore Savaşı Panmunjan'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Savaş sırasında 2 milyondan fazla insan öldüğü tahmin ediliyor. 1953

Türkiye- Ortak Pazar Geçici Ticaret Anlaşması imzalandı. 1971

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'i New York'ta öldürmek isteyen Kıbrıslı Rum Stavros Skopetrides silahını ateşleyemeden yakalandı. 1976

Tanınmış Milli Piyango Bayii Nimet abla Nimet Özden öldü. 1978

Zonguldak ve Mersin'de yağ bulamayan ev kadınları gösteri yaptı. 1979

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi öldü. 1980

Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş'in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. 1993

Sakarya- Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı, cephanelik havaya uçtu. 15 bin nüfuslu ilçe boşaltıldı. 1995

Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Beşar Esat ülkesindeki siyasi mahkumların geri kalan cezalarını affettiğini açıkladı. 2000

Dünün videosu: Zenit'in kaptanı Ivanovic, camdan yapılan Rusya Kupası'nı kaldırırken düşürüp kırdı.





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