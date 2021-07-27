Güne Başlarken | 27 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, önceki gece gece kulübüme alınmayan grup, silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 1 müşteri öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bir ay sürecek gece sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

ABD’de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Güne Dair Notlar

27 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 10 TL.

ise Gram altın ise 494 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 39°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Parçalı bulutlu Trabzon, 24°C, 29°C Yağışların kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, iştah kesmenin yollarını anlatmaya devam ediyor. Özgür Gökmen Çelenk'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Oğuz Atay- Tutunamayanlar

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar`ı Berna Moran, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak niteler. Moran`a göre "Oğuz Atay`ın mizah gücü, duyarlılığı ve kullandığı teknik incelikler, Tutunamayanlar`ı büyük bir yeteneğin ürünü yapmış, yapıttaki bu yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aymı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır." Küçük burjuva dünyasını zekice alaya alan Atay "saldırısını, tutunanların anlamayacağı, red edeceği türden bir romanla yapar."

Oğuz Atay, 1934`te İnebolu`da doğdu. Ankara Maarif Koleji`ni, İTÜ İnşaat Fakültesi`ni bitirdi. 1960`ta İDMMA İnşaat Bölümü`nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Tutunamayanlar`ın yayımlanmasının (1971-1972) ardından, önemli bir tartışmanın odağında yeraldı. TRT 1970 Roman Ödülü`nü kazanan Tutunamayanlar`ı kısa bir süre sonra, 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izledi. Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında topladı. 1911- 1967 arasında yaşamış hocası Prof. Mustafa İnan`ın hayatını romanlaştırarak Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan`ı yazdı. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eseri Devlet Tiyatroları`nda sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977`de, büyük projesi "Türkiye`nin Ruhu"nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.

27 Temmuz günlük burç yorumları