Güne Başlarken | 27 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Temmuz 2021, Salı 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İzmir'in Çeşme ilçesinde, önceki gece gece kulübüme alınmayan grup, silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 1 müşteri öldü, 1 kişi de yaralandı.
- Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.
- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bir ay sürecek gece sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.
- ABD’de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.
Güne Dair Notlar
- 27 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 10 TL.
- Gram altın ise 494 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 39°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Parçalı bulutlu Trabzon, 24°C, 29°C Yağışların kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, iştah kesmenin yollarını anlatmaya devam ediyor. Özgür Gökmen Çelenk'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Oğuz Atay- Tutunamayanlar
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar`ı Berna Moran, "hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" olarak niteler. Moran`a göre "Oğuz Atay`ın mizah gücü, duyarlılığı ve kullandığı teknik incelikler, Tutunamayanlar`ı büyük bir yeteneğin ürünü yapmış, yapıttaki bu yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aymı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır." Küçük burjuva dünyasını zekice alaya alan Atay "saldırısını, tutunanların anlamayacağı, red edeceği türden bir romanla yapar."
Oğuz Atay, 1934`te İnebolu`da doğdu. Ankara Maarif Koleji`ni, İTÜ İnşaat Fakültesi`ni bitirdi. 1960`ta İDMMA İnşaat Bölümü`nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Tutunamayanlar`ın yayımlanmasının (1971-1972) ardından, önemli bir tartışmanın odağında yeraldı. TRT 1970 Roman Ödülü`nü kazanan Tutunamayanlar`ı kısa bir süre sonra, 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izledi. Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında topladı. 1911- 1967 arasında yaşamış hocası Prof. Mustafa İnan`ın hayatını romanlaştırarak Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan`ı yazdı. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eseri Devlet Tiyatroları`nda sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977`de, büyük projesi "Türkiye`nin Ruhu"nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.
27 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, hayallerinizi paylaşırken duygusal tatmin sağlayacaksınız.
- BOĞA: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı kullanıyorsunuz. Klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız. Arkadaşlarınızı yargılamaktan kaçınmalısınız.
- İKİZLER: Pratik yönlerinizi güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu anlatmak için ekstra çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine çok fazla ihtiyacınız var.
- YENGEÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum sizi sıkmamalı. Yakında istediğiniz kazanca kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.
- ASLAN: Bugün egolarınızı güçlendireceksiniz. Bu da yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlayacak. Çevreyle iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve ilerlemenizi sağlayacak hamleleri hızlıca yapmalısınız.
- BAŞAK: Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Bugün cazibenizi de, karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yıldızların size olumlu destekleri var.
- TERAZİ: Çevre koşullarının lehinize olduğu bir gün. İsteklerinizdeki çeşitlilik aklınızı karıştırabilir. Uzaklarda, değer verdiğiniz dostlarınızdan beklediğiniz güzel haberleri alacaksınız. Kardeşlerle bağınız güçleniyor.
- AKREP: Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve işiniz konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz. Aşk yaşantınız canlanıyor.
- YAY: Duygusal yaşantınızda hareketlenme söz konusu. Arkadaşlarınızla birçok toplantıya çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Onunla aranızda farklı bir iletişim yolu bulacaksınız.
- OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacındasınız. Yeni konular için araştırmalarınızı yapmalısınız. Başarılı bir gün.
- KOVA: Bugün birçok dostunuzdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerle farklı ve ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.
- BALIK: İlişkinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek ama çabuk alınıyorsunuz. Bunun size olumsuz olarak dönmesini istemiyorsanız anlayışlı olmalısınız.