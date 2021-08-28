Güne Başlarken | 28 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin "Dayısı" olarak tanıttığı adamla bir olup çayına uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını öne sürdü.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 170’den fazla kişi hayatını kaybetti. Washington Post ve CBS News’in haberlerine göre, terör saldırılarında 13’ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirdi.

İklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2020’de 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

Marmaray'dan geçerken perona sürttüğü iddia edilen yük treniyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır" denildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin kenarında arkadaşıyla alkol alırken dengesini kaybedip 8 metre yükseklikten düşen İsmail Demiralay (39), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibindeki görevli Hakan G., yaralıyı görünce büyük bir şok yaşadı. Çünkü arkadaşıydı... Hastaneye kaldırılan Demiralay kurtarılamadı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Ne yaparsanız yapın Galatasaray´a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar, tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır" dedi.

Güne Dair Notlar

28 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,34 TL euro ise 9,85 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 24°C, 33°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 20°C, 36°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 41°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

28 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya telefonla görüşebilirsiniz. Dostlarınızın teklifler karşısında kendinizi iyi hissedeceksiniz.

BOĞA: İşinizde yüksek bir performans yakalamak için engeller karşısında sert davranabilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskıcı davranacaksınız. Bugün kalabalık bir ortamda bulunabilirsiniz.

İKİZLER: Duygu ve akıl karmaşası yaşanabilir. Bugün, sizden beklentileri olanlar çıkabilir. Onlara kendinizi ispat etmek için ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Değişik fırsatlardan prim yapmanız için uygun bir gün.

YENGEÇ: Sıkıntıları paylaşmaktan hoşlanmıyor ve kısır döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz. Bugün, beklediğiniz ilgiyi göreceksiniz.

ASLAN: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığında arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Kendinizi güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlara değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Becerinizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. Fikir üreteceğiniz ve çeşitli faaliyetlerde boy göstereceğiniz bir gündesiniz. Bilgilerinizi belli bir potada toplayarak depolamayı seviyorsunuz.

TERAZİ: Sevdiğiniz kişi ile beraberken harcamaları denetlemek istemediğiniz için daha sonra bütçenizde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda ılımlı ve olumlu ilişkiler kuruluyor.

AKREP: Duygusal yaşantınızla ilgili pozitif canlanma söz konusu. Partnerinizin de sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız zincirleme aktiviteleri de beraberinde getirecek.

YAY: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Bazı konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Sevdiklerinizin sizinle olmasını arzuladığınız bir gün içindesiniz. Güven duygunuzdan kaynaklanan problemler var.

OĞLAK: Ortak iş yaptığınız kişilerin geleneksel tavırları tarzınıza uygun. Ama iş yaşantınızda sinirli ve kendi kurallarınızın uygulanmasından hoşlandığınız bir gün. Bazı olaylar sizde olumsuzluk yaratabilir.

KOVA: İdeallerinizin sınırı yok. Bugün sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Yaşantınıza daha fazla aksiyon ve hız kazandırmak istiyorsunuz. Bugün dikkat çekmeyi başaracaksınız.

BALIK: Gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Yatırımcı yönlerinizi başarılı bir şekilde koordine edeceksiniz.