Güne Başlarken | 28 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 28 Aralık günü saat 07.43’de dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,65 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı. 0°C, 3°C

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 3°C, 6°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu. 6°C, 11 °C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 6°C, 12°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı. 8°C, 15°C

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu. 7°C, 9°C

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. 9°C, 12°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. -5°C, 0°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 9°C

Günün POSTA şiiri :)





28 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan işler söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulmanız zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyor.

İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sizin hatanız.

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni size göre olmayabilir.

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğacak.

BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallardan taviz veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma ortamı yaratacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutup sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün engeller sizi yıldırmayacak ve sadece duygularınızın yönlendireceği şekilde yaşayacaksınız. Orijinal fikirlere daima açıksınız.

YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

KOVA: Bugün, maddi güven arayışında olabilirsiniz. Değişimden etkilenmeden daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Su içmeyi sakın ihmal etmeyin.

BALIK: Bazı işlerin sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

18 yaşındayım. Penisim çok küçük. Her gördüğüm kızla ilikiye girmek istiyorum. Ama bu yüzden alay konusu oluyorum. Bir kız gördüğümde mastürbasyon yapasım geliyor. Ne olur yol gösterin.

Cevap

Değerli okurum, böyle devam edersen bir taraftan kompleks, bir taraftan istekler, ruhunda çatışma yaratır. Yanlış yollara bile düşersin. Her gördüğün kız senin kullanmalık malın mı? Her oyunun kuralı var. Arada bir mastürbasyon yap. Kızları mastürbasyon malzemesi gibi değil, yüce varlıklar olarak gör. Ruhun gelişsin. İşte o zaman elini uzatır, “Ver elini” dersin. Onlar da geri çevirmez.

Bugün;