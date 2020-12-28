Güne Başlarken | 28 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Şili'deki Los Lagos açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

dedi. ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

konusunda uyarıda bulundu. Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Güne Dair Notlar

28 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 57 TL euro ise 9, 25 TL.

ise Gram altın 461 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 16°C Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 10°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye’de son dönemde satışa sunulan otomobil modellerini sizin için baştan sona gözden geçirdim. Kullandığım ya da mercek altına aldığım modelleri, teknolojik yenilikleri, kullanım kolaylıkları, tasarım, fiyat ve pazardaki konumları gibi özellikleriyle sıraladım. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Friedrich Nietzsche- Böyle Söyledi Zerdüşt

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi.

1869’da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı.

Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Antichrist, Nietzsche Wagner’e Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.

28 Aralık günlük burç yorumları