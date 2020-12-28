Güne Başlarken | 28 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Aralık 2020, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Şili'deki Los Lagos açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.
- ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
- Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.
- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Güne Dair Notlar
- 28 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 57 TL euro ise 9, 25 TL.
- Gram altın 461 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 17°C Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 16°C Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 10°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Türkiye’de son dönemde satışa sunulan otomobil modellerini sizin için baştan sona gözden geçirdim. Kullandığım ya da mercek altına aldığım modelleri, teknolojik yenilikleri, kullanım kolaylıkları, tasarım, fiyat ve pazardaki konumları gibi özellikleriyle sıraladım. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Friedrich Nietzsche- Böyle Söyledi Zerdüşt
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi.
1869’da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı.
Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Antichrist, Nietzsche Wagner’e Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.
28 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili problemler yaşamak istemiyorsanız olayları gereğinden fazla irdelemeyin. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu.
- BOĞA: Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Çevrenizle birlikte ortak aktiviteler gündeme gelecek. Eleştirilere açık değilsiniz.
- İKİZLER: Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir ama onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları ele almayı iyi biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
- ASLAN: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.
- BAŞAK: Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacaksınız. Farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. İlişkide geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.
- TERAZİ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız artıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.
- AKREP: İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını biliyorsunuz. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz birçok düşünceyi dağıtın. Dostlarınızdan önemli destekler alıyorsunuz.
- YAY: Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüzde kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz. Derin düşüncelere sahipsiniz.
- OĞLAK: Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak çözüm bulacaksınız. Sezgileriniz çok yoğun. Duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu.
- KOVA: Ketum davranışlarınız altında gizli plann ve önemli konuların olduğunu saklamayı seviyorsunuz. İlişkinde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Değişim sürecindesiniz.
- BALIK: Mantığınıza güvenip düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.