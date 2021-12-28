Güne Başlarken | 28 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat sistemine ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına yanıt vererek bazı ürünlerinde indirime giden Şok Market’in ardından Migros ve CarrefourSA da indirimleri raflara yansıtmaya başladıklarını açıkladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, şarampole devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Enver Bodur (55) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

28 Aralık günü saat 7.35'te dolar 11,64 TL, euro ise 13,18 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 14°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 8°C Parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -5°C, 9°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Bumblebee, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

28 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey, çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: Yaşamın her adımında bir konuya çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. İspatlanmayan fikirlerle gelmelerinde neden aramak sizde alışkanlık oldu.

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

AKREP: Hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: Çok canlı bir gününüzdesiniz. Verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.

OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün kafanız biraz karışık olabilir.

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.