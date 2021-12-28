Türkiye Güne Başlarken | 28 Aralık 2021

Güne Başlarken | 28 Aralık 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 28 Aralık 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

28 Aralık 2021, Salı 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sen uyurken neler oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat sistemine ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına yanıt vererek bazı ürünlerinde indirime giden Şok Market’in ardından Migros ve CarrefourSA da indirimleri raflara yansıtmaya başladıklarını açıkladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, şarampole devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Enver Bodur (55) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

  • 28 Aralık günü saat 7.35'te dolar 11,64 TL, euro ise 13,18 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 11°C, 14°C Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Antalya, 12°C, 17°C  Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Ankara, 0°C, 8°C  Parçalı bulutlu
Trabzon, 8°C, 15°C  Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır, -5°C, 9°C  Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Bumblebee, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

28 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız. 

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey, çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin. 

İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz. 

YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek. 

ASLAN: Yaşamın her adımında bir konuya çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. İspatlanmayan fikirlerle gelmelerinde neden aramak sizde alışkanlık oldu. 

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak. 

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. 

AKREP: Hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün. 

YAY: Çok canlı bir gününüzdesiniz. Verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz. 

OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız. 

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün kafanız biraz karışık olabilir. 

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 13 yaşındaki çocuğu ısıran pitbullun sahibinin cezası belli oldu!