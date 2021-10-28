Güne Başlarken | 28 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, servetinin sadece yüzde 2’siyle dünyadaki açlık krizini çözebilir. Birleşmiş Milletler, paralarını insanlık yerine uzay teknolojisine harcayan milyarderlere ‘vicdan’ çağrısı yaptı. Elon Musk’ın Tesla şirketinin değeri 1 trilyon doların üzerinde. Serveti 196 milyar dolar olan Jeff Bezos, parasını uzay turizmine yatırıyor.

ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü İsmail Ö., ağır yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadaki "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirdi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 108 sanıklı davada tutuklu 21 sanığın bu hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 212 yeni vaka tespit edildi.

Güne Dair Notlar

28 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,50 TL, euro ise 11,03 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 17°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Elkızı, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

28 Ekim günlük burç yorumları