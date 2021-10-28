Güne Başlarken | 28 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Ekim 2021, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yılsonuna kadar toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verildi.
Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, servetinin sadece yüzde 2’siyle dünyadaki açlık krizini çözebilir. Birleşmiş Milletler, paralarını insanlık yerine uzay teknolojisine harcayan milyarderlere ‘vicdan’ çağrısı yaptı. Elon Musk’ın Tesla şirketinin değeri 1 trilyon doların üzerinde. Serveti 196 milyar dolar olan Jeff Bezos, parasını uzay turizmine yatırıyor.
ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü İsmail Ö., ağır yaralandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadaki "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirdi.
Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 108 sanıklı davada tutuklu 21 sanığın bu hallerinin devamı kararlaştırıldı.
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 212 yeni vaka tespit edildi.
Güne Dair Notlar
- 28 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,50 TL, euro ise 11,03 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 17°C Parçalı bulutlu Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Elkızı, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
28 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal ilişkilerimize gereken değeri vermeniz gereken bir gün olmasına rağmen karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerinden etkileneceksiniz. Aşk ve mantık dengesi içinde temkinli hareket etmeniz gereken bir gün.
- BOĞA: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Her şeyin yolunda olmaması halinde keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma birçok sorunu çözecek.
- İKİZLER: Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz. Fikirlerinizi açık bir dille belli etmelisiniz.
- YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerlerken enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor.
- ASLAN: Sezgileriniz güçlü. Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız daha net olmayı denemelisiniz. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.
- BAŞAK: Esnek düşünceler içinde olmanız rağmen bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz ama temkinli davranıyorsunuz. Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim var. Duygularınız ön plana çıkacak.
- TERAZİ: İletişim gezegeni Merkür burcunuzda ilerlerken, Ay’dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli. Sevdiklerinizle inatlaşabilirsiniz.
- AKREP: Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars, burcunuzda ilerliyor. Bugün cazibenizi karşı tarafı etkilemekte kullanmanız için fırsat ayağınıza geliyor. İdeallerinizde ısrarcı olmanız sizi istediğiniz noktaya getirecek.
- YAY: Bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklıyorsunuz. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Ay Yengeç’te ilerlerken duygusal düşünceler içinde olacak ve ilgi göreceksiniz.
- OĞLAK: Güçlü arzularınız olmasına rağmen bugün duygu ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç’te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.
- KOVA: Maddi konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğinizde yaşamı kendinize zindan ediyorsunuz. Hislerinizi bir kenara bırakın ve akılcı davranın. Konular kendiliğinden düzelecek.
- BALIK: Arkadaşlık duyguları ön planda olacak. Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz. Ay’ın bulunduğu konum, duygusal olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli davranıyorsunuz.