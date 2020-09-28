Güne Başlarken | 28 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550’den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

İzmir’in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan yangında 25 hektarı Bergama’da, kalanı ise İvrindi’de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Güne Dair Notlar

28 Eylül günü saat 7.07'de dolar 7,67 TL, euro ise 8,93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Az bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 18°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Kaybolan - Tarık Tufan

Tarık Tufan, hatıralarla yüzleşmenin, ilk aşkın ve kendini aramanın evrensel hikâyesini anlatıyor. Kaybolan, yaralı dünyalarda, kırık hayatlarda, saklı hüzünlerde ve İstanbul sokaklarında dolanan bir roman. // Doğan Kitap, 45 TL.

Günün adamı

Cenk Durmazel

Hangi birini saymalı? Komedyen, müzisyen, radyocu, yazar, senarist... Ama en çok da 'Cenk & Erdem'in Cenk'i! 1992'de Erdem Uygan ile Hür FM´de başlayan 'Müebbet Muhabbet' maceraları yıllarca devam etti. Hatta Cenk & Erdem olarak, 2012 yılında En Uzun Muhabbet Rekoru (52 saat) dalında Guinness Rekorlar Kitabına da girdiler! Cenk Durmazel ayrıca, efsane dizi Avrupa Yakası'nın müziklerine de imza attı. İyi muhabbet arayanlar, Radyo 3'te oğluyla birlikte sunduğu 'Jenerasyon X + Z' adlı programına kulak verebilirler. İyi ki doğdunuz Cenk Bey!

Günün şarkısı

Blue in Green - Miles Davis

20'nci yüzyıl müzik tarihi konuşulduğunda mutlaka adı geçmesi gereken bir müzisyen: Miles Davis... Bugün onun 29'uncu ölüm yıldönümü. En çok dinlenen şarkılarından biriyle anıyoruz...

Günün videosu

Tarkan, 'Kedi Gibi' klibinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.

Günlük burç yorumları (28 Eylül 2020)