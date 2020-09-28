Güne Başlarken | 28 Eylül 2020
Maskeniz yüzünüzden, kolonyanız cebinizden eksik olmasın... Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Eylül 2020, Pazartesi 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550’den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.
- İzmir’in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan yangında 25 hektarı Bergama’da, kalanı ise İvrindi’de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alan zarar gördü.
- İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında Roma, konuk ettiği Juventus ile 2-2 berabere kaldı.
Güne Dair Notlar
- 28 Eylül günü saat 7.07'de dolar 7,67 TL, euro ise 8,93 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Az bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 18°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Kaybolan - Tarık Tufan
Tarık Tufan, hatıralarla yüzleşmenin, ilk aşkın ve kendini aramanın evrensel hikâyesini anlatıyor. Kaybolan, yaralı dünyalarda, kırık hayatlarda, saklı hüzünlerde ve İstanbul sokaklarında dolanan bir roman. // Doğan Kitap, 45 TL.
Günün adamı
Cenk Durmazel
Hangi birini saymalı? Komedyen, müzisyen, radyocu, yazar, senarist... Ama en çok da 'Cenk & Erdem'in Cenk'i! 1992'de Erdem Uygan ile Hür FM´de başlayan 'Müebbet Muhabbet' maceraları yıllarca devam etti. Hatta Cenk & Erdem olarak, 2012 yılında En Uzun Muhabbet Rekoru (52 saat) dalında Guinness Rekorlar Kitabına da girdiler! Cenk Durmazel ayrıca, efsane dizi Avrupa Yakası'nın müziklerine de imza attı. İyi muhabbet arayanlar, Radyo 3'te oğluyla birlikte sunduğu 'Jenerasyon X + Z' adlı programına kulak verebilirler. İyi ki doğdunuz Cenk Bey!
Günün şarkısı
Blue in Green - Miles Davis
20'nci yüzyıl müzik tarihi konuşulduğunda mutlaka adı geçmesi gereken bir müzisyen: Miles Davis... Bugün onun 29'uncu ölüm yıldönümü. En çok dinlenen şarkılarından biriyle anıyoruz...
Günün videosu
Tarkan, 'Kedi Gibi' klibinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.
Günlük burç yorumları (28 Eylül 2020)
- KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.
- BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden hırsınızı yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiler sayesinde cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.
- İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor.
- YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.
- ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gün ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.
- BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendiniz seçerek herkesi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
- TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güvenin önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.
- AKREP: Kendinizi ifade ederken ketum davrandığınız için çevrenizde bir gizem oluşturuyorsunuz. Bugün, duygusal tatmin sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
- YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.
- OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün hissettiklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnek davranmaya özen gösterin.
- KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.
- BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü biraz esneterek işlerinizi yönlendirin.