Güne Başlarken | 28 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hindistan’da başkent Yeni Delhi’ye sınır olan bir bölgede çekirge sürülerinin görülmesi şehirde paniğe yol açtı.

Bloomberg, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ve bir "savaş şüphelisi" olan Halife Hafter’i meşru kılmak için uğraşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’ye esip gürlemesinin, Fransa’nın Libya’daki kusurlarını örtmek ve Doğu Akdeniz’deki enerji hakları rekabetiyle ilgili olduğunu yazdı.

ABD’ye ait F-22 tipi savaş uçakları Alaska kıyı şeridine yaklaşan Rusya’ya ait 4 Tu-142 tipi keşif ve gözlem uçağına önleme yaptı.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor´u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe´de, mücadelede sakatlanarak 76´ncı dakikada yerini Tolgay Arslan’a bırakan Mehmet Ekici´nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Güne Dair Notlar

26 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 20°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 38°C Ankara, Az bulutlu. 16°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 22°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 37°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Pizza yemeyin demiyoruz ama bari evde yapın

Enfes pizzalar yapabilmek için size pizza hamuru tarifi yardımcı olacak. Eğer pizza hamuru tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Pizza hamuru tarifi

Pizza hamuru malzemeleri

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza hamuru yapılışı

İlk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin. Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın. Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin. Dilediğiniz sosla ve malzemelerle birleştirip fırına verebilirsiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Parker (STAR), Sinema: Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (atv), Sinema: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (SHOW), Sinema: Nereden Çıktı Bu Velet? (FOX)

Film önerisi: Kabadayı (2007)

Kitap önerisi: Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar (Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı,"Süt Kardeşler'" Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" isimli romanından uyarlanmıştır.)

Günlük burç yorumları (28 Haziran 2020)

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değişip durduğu günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

Yaşam savaşı verilen her bir sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değişip durduğu günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor. BOĞA: Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Nerede gerekli bağlantıları kuracağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğini biliyorsunuz.

Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Nerede gerekli bağlantıları kuracağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğini biliyorsunuz. İKİZLER: Kısa bir zamana istediğiniz konuları sığdırırken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırmanı gereken işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür işlere dikkat edin.

Kısa bir zamana istediğiniz konuları sığdırırken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırmanı gereken işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür işlere dikkat edin. YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı sorunlar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmek için kendinizi zorlamayı bırakın.

Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı sorunlar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmek için kendinizi zorlamayı bırakın. ASLAN: Çalışma hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz objekitf olmaya çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle ipler elinizde olmasa da ılımlı bir tavır sergilemeli, kalp kırmaktan uzak durmalısınız.

Çalışma hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz objekitf olmaya çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle ipler elinizde olmasa da ılımlı bir tavır sergilemeli, kalp kırmaktan uzak durmalısınız. BAŞAK: Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozunu iyi ayarlayın. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki karşınızdaki donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozunu iyi ayarlayın. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki karşınızdaki donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek. TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede sakin kalmalısınız. Çevreyle ilişkilerinizde güven önemli.

Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede sakin kalmalısınız. Çevreyle ilişkilerinizde güven önemli. AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Mütevazı şekilde hareket ettiğinizde arzu etmediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olun.

Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Mütevazı şekilde hareket ettiğinizde arzu etmediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olun. YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli özeni göstermediniz.

Maddi konulardaki değerlendirmeniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli özeni göstermediniz. OĞLAK: Aşkta ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duyuyorsunuz. Gerekli esnekliği gösterip eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz tepkiyi yakalayabileceksiniz. Uyumlu olmalısınız, unutmayın.

Aşkta ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duyuyorsunuz. Gerekli esnekliği gösterip eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz tepkiyi yakalayabileceksiniz. Uyumlu olmalısınız, unutmayın. KOVA: Hislerinizi büyük kitlelerle paylaşmak yerine daha güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız azalacak.

Hislerinizi büyük kitlelerle paylaşmak yerine daha güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız azalacak. BALIK: Asıl zor konunun, iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkarsınız. Bu da duygusal dengenizi altüst ediyor. Biraz kararlı olun.

28 Haziran gününe damga vuran olaylar