Güne Başlarken | 28 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.

Sırbistan'ın Smederevo kentinde gerçekleştirilen 74. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ikinci ve son günün ardından milli atletler 4'ü altın, 9'u gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.

Trabzonspor’un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi. Koita'yı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu gölden numune aldı.

Güne Dair Notlar

28 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 75 TL euro ise 10, 44 TL.

ise Gram altın ise 500 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 30°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 26°C Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Terörle mücadelenin 37 yıldır sürdüğü yetmiyor “sonsuza kadar süreceğini” duyuyoruz. Kötü bir Türkçe olsa gerek. Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim... Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir? Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

28 Haziran günlük burç yorumları