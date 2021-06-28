Güne Başlarken | 28 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Haziran 2021, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.
- Sırbistan'ın Smederevo kentinde gerçekleştirilen 74. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ikinci ve son günün ardından milli atletler 4'ü altın, 9'u gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.
- Trabzonspor’un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi. Koita'yı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.
- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.
- İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu gölden numune aldı.
Güne Dair Notlar
- 28 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 75 TL euro ise 10, 44 TL.
- Gram altın ise 500 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 30°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 26°C Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Terörle mücadelenin 37 yıldır sürdüğü yetmiyor “sonsuza kadar süreceğini” duyuyoruz. Kötü bir Türkçe olsa gerek. Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim... Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir? Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz? Rauf Tamer'in köşe yazısı...
28 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmayın.
- BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
- İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikri birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla paralel ilerlediği bir gün. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.
- ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.
- BAŞAK: Çevreyle ilişkilerini iyi kullanan biri olarak sizi anlamak her zaman mümkün değil. Bugün duygulara kapılıp olayları kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata, biliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
- AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işlere daha sıkı çalışmalısınız.
- YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulamaya başlayabilirsiniz.
- OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıp farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
- KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşuyorsunuz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.
- BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yine de sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek her zamanki temkinli yapınızı bozmamalısınız. Daha dikkatli olun.
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