Güne Başlarken | 28 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etkinlikleri 3 ay süreyle tekrar ertelendi

Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesinden mezun oldu.

Güne Dair Notlar

28 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: BURSA 3°C, 17°C: Az bulutlu İSTANBUL 7°C, 14°C: Az bulutlu KIRKLARELİ 2°C, 12°C: Az bulutlu KOCAELİ 9°C, 17°C: Az bulutlu Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen Formula 1 yarışı, pandemi gibi olağanüstü zor şartlar altında düzenlenmesine rağmen güzel bir iz bıraktı. Türkiye’nin organizasyon becerisinin görülmesi bakımından da oldukça faydalı oldu.

Hakan Çelik'in yazısı

Günün kitabı

Olaylar, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer. Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olması üzerine bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür.

28 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaşlarınızla olmak isteyecek, onların fikirlerinden fazla etkileneceksiniz. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Karşıt evinizde ilerleyen aşk gezegeni Venüs, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan paylaşıyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve işbirlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyeceksiniz.

AKREP: Bugün yakın dostlarınızla bir araya gelecek, birtakım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bazı özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Bugün çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: Özel işler yapmak istemenize rağmen, çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Olumsuzluklardan etkileniyorsunuz.



