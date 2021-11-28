Güne Başlarken | 28 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Portekiz Premier Ligi’nin 12’nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya’da 1 kişide Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçının ardından konuştu. Sergen Yalçın’la yarın yapacağı görüşme hakkında, "Gereken neyse onu yaparız. Ama ben birlikte yürümek isterim" diyen Çebi, hakemler hakkında ise kendilerine düzeltileceği sözü verenlere gösterdikleri hoşgörünün bittiğini ifade etti.c

Giresunspor’a sahasında 4-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Yarın Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ve gündemde istifa da dahil olmak üzere birçok seçenek olduğunu söyleyen Yalçın, takımın durumunu ne yaptılarsa düzeltemediklerinin de altını çizdi.

Güne Dair Notlar

28 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 12, 43 TL euro ise 14, 06 TL.

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

28 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: İş hayatında yaşadığınız olaylar sizi # etti. Yeniliklere kapalısınız. Çevreniz sizi ikna etmek zorunda kalabilir. Kargaşadan nefret ettiğiniz halde olaylar gelip sizi buluyor. Bazen zorlanıyorsunuz.

BOĞA: İş yaşantınızda değişen tablolar sizi etkilemeye devam ediyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Düzenli ilişkileri sevdiğiniz halde fazla üzerinize düşülmesinden hoşlanmıyorsunuz.

İKİZLER: İş motivasyonunuz harika. Düşünüyor, hayal ediyor ve yaşama hızlı bir şekilde geçiriyorsunuz. Kıskançlığa hedefsiniz. Tabii sizin de duygusal ve kıskanç olduğunuz bir gün. Çekiciliğiniz ve cazibeniz mükemmel.

YENGEÇ: İşkolik bir yapınız var. Boş kalmaya tahammülünüz yok. Kendinize bir iş icat ediyorsunuz. Yeni keşifler peşindesiniz. Aşk yaşantınızda aklınızı kurcalayan sorularla bocalamak yerine kesin çözüm bulmayı deneyin.

ASLAN: Çevreniz kalabalık olmasına rağmen kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sorunlarınızı çevrenizle paylaşamamak canınızı sıkıyor. Bugün, aşkla aranız iyi değil. Somurtarak bir yere varamazsınız.

BAŞAK: Kendinize yeten yoğun çabalarınızın tek şahidi yine sizsiniz. Ve bu durumdan bıktınız. Takdir edilmeye çok ihtiyacınız var. İçinizde sebebini tahmin edemediğiniz korkularınız var. Olmuş şeyleri yok edemezsiniz.

TERAZİ: Hep kendi pencerenizden baktığınız bu yaşamda kayıplarınızın olması doğal. İş yaşantınızda anlaşılma savaşı veriyorsunuz. Aşkı algılama biçiminiz çok farklı. Kendinizi haklı görmek için aracılara ihtiyacınız yok.

AKREP: Çevrenize karşı sevecensiniz. Karşıt evinizde geri giden değişim gezegeni Uranüs eski fırsatlar konusunda sizi destekliyor. Kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

YAY: Maddi konularla ilgili fırsatları değerlendirebilirsiniz. Kendinizi yeterli göremediğiniz zaman geriye çekilmek zaman kaybettiriyor. Önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.

OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan büyük keyif alacaksınız.

KOVA: Duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Organizasyonlar gündemde.

BALIK: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İç sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.