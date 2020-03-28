Güne Başlarken | 28 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı. Detaylar için seni şöyle alalım.

Pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde corona virüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.





Güne Dair Notlar

28 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,44 TL euro ise 7,18 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 10°C Kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu İzmir, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 13°C Gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu Diyarbakır, 9°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Esne, rahatla ve mutlu ol

Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sefirin Kızı (Tekrar) Star TV, Kalk Gidelim (TRT 1)

Dizi önerisi: Freaks and Geeks (nostalji)

Kitap önerisi: Bunu Herkes Bilir: Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar - Emrah Safa Gürkan

Oyun önerisi: Virtua Cop (nostalji)

Günlük burç yorumları (28 Mart 2020)

KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirin. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirin. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. BOĞA : Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat edin.

: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat edin. İKİZLER: Duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor. YENGEÇ : Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara neden olabilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemeyeceksiniz.

: Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara neden olabilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemeyeceksiniz. ASLAN : Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. BAŞAK : Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenebilir. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenebilir. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz. TERAZİ : Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

: Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir. AKREP : Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünebilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünebilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız. YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde. OĞLAK : Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

: Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız. KOVA : Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz. BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

28 Mart gününe damga vuran olaylar