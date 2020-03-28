Güne Başlarken | 28 Mart 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 772 milyon 610 bin 583 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
28 Mart 2020, Cumartesi 07:58 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip corona virüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı. Detaylar için seni şöyle alalım.
Pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde corona virüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
- 28 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,44 TL euro ise 7,18 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 10°C Kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu İzmir, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 13°C Gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu Diyarbakır, 9°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Esne, rahatla ve mutlu ol
Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Sefirin Kızı (Tekrar) Star TV, Kalk Gidelim (TRT 1)
Dizi önerisi: Freaks and Geeks (nostalji)
Kitap önerisi: Bunu Herkes Bilir: Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar - Emrah Safa Gürkan
Oyun önerisi: Virtua Cop (nostalji)
Günlük burç yorumları (28 Mart 2020)
- KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirin. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
- BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat edin.
- İKİZLER: Duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
- YENGEÇ: Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara neden olabilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemeyeceksiniz.
- ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenebilir. Aşkta sakin dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
- AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünebilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.
- YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.
- OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.
- KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.
- BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.
28 Mart gününe damga vuran olaylar
- İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı. 1910
- Hitler, Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi. 1933
- İngiliz yazar Virginia Woolf Sussex'te evinin yakınında kendisini Ouse Irmağı'na atarak intihar etti. Cesedi bulunamadı. 1882'de Londra'da doğan Woolf hiç okula gitmemiş, evde eğitim görmüş ama yüzyılın edebiyat dehalarından biri olarak kabul edilmişti. En tanınan romanları arasında Mrs. Dalloway, Dalgalar, Deniz Feneri, Orlando ve Kendine Ait Bir Oda sayılabilir. 1941
- Adapazarı ve civarında 2,831 kişinin öldüğü büyük bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk deprem felaketzedelerine 1000 Mısır lirası yardımda bulundu. 1944
- Juan Peron Arjantin Cumhurbaşkanı oldu. 1946
- Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi. 1961
- 22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı. 1963
- Nazım Hikmet'in Dört Hapishaneden adlı kitabı toplatıldı. 1966
- Ege'de şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı,1086 kişi öldü. 1970
- Baba (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek, ödülü reddetti. 1973
- İzmir Buca Cezaevi'nde isyan çıktı, 20 mahkum kaçtı. 1977
- Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde, sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 60 kişi öldü. 1980
- Türkiye'de kendisine ilk kez yapay kalp takılan kişi Halit Şahin öldü. 1988