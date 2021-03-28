Güne Başlarken | 28 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç’i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutlayarak, "Millilerimiz bugün bize büyük bir sevinci, büyük bir gururu yaşattı. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Hollanda maçındaki gibi. Gençlerimiz hakikaten inancını, yüreğini bugün de ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz" dedi.

dedi. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok ihtiyacımız var. Dünya Kupası´nda olmayı ben çok istiyorum. Şu anda çok mutluyum, oyuncular mutlu" dedi.

dedi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde "tasvip etmedikleri" bir diyaloğa giren Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Güne Dair Notlar

27 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,13 TL euro ise 9,62 TL.

8,13 ise 9,62 Gram altın ise 451 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 13°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 18°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -2°C, 11°C Trabzon, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. 4°C, 10°C Diyarbakır, Az bulutlu. 1°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Genç yaşına rağmen imza attığı başarılı işlerle yeteneğini çoktan kanıtlayan Chloé Zhao’nun üçüncü uzun metrajlı filmi ‘Nomadland’, düşler diyarı Amerika’nın modern zaman göçebelerini anlatan, göçebelikle kol kola yürüyen yollarda olma hissini başarılı görselliği ve Frances McDormand’ın muazzam oyunculuğuyla perçinleyen etkileyici bir sinema şaheseri. COVID-19 salgını yüzünden kan kaybeden dünya sinemasına adeta bir armağan olan ‘Nomadland’, 60’lı yaşlarındaki Fern’nün, ekonomik krizin de etkisiyle evini ve eşyalarını kaybederek modern bir göçebeye dönüşmesini anlatıyor. Gözde Hatunoğlu'nun köşe yazısı...

Günün kitabı

Hayvanlardan Tanrılara/ Sapiens- Yuval Noah Harari

İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari’nin kaleme aldığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, son yılların en çok ses getiren kitapları arasında yer alıyor. Başlangıçtan bugüne insanın tarihsel yolculuğunu ele alan eser, bugünü meydana getiren tüm koşulları fenni ve sosyal bilimler ışığında detaylandırıyor.

“Önce her şey bir toz bulutuydu.” Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Bilindiği üzere bu ifade, karşı tarafın bir konuyu tüm detaylarıyla kavraması adına günümüzde muzipçe kullanılan bir kalıp. Ancak söz insanlık tarihinden açıldığında, bu başlangıcın önemini göz ardı etmek mümkün değil. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens; evren, dünya ve insan hakkında sorulan tüm soruları cevaplamaya tam da bu noktadan başlatıyor.

28 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bu hafta girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorlukla karşı karşıyasınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak verecekler.

ASLAN: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Bugün özellikle bulunduğu konum sosyal ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman huzursuz oluyorsunuz. Şansınıza güveniyorsunuz.

BAŞAK: Bazı olayların alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Bu hafta arkadaşlarınızla birlikte olmanın keyfini yaşıyor ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

TERAZİ: İşinizde yükselmek, farklı mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlamak için ideal bir gün, emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden fazla aşkın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken ya da katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız işbirliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay şekilde geleceksiniz.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarıyla çözeceksiniz. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.