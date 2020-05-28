Güne Başlarken | 28 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında İstanbul’daki 3 köprü ve Galata Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.

Sağlık Bakanı Koca, "Corona virüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır" dedi.

Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi.

Güne Dair Notlar

28 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,78 TL, euro ise 7,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 23°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Trabzon, 13°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne sağlıklı başlamak için yapmanız gerekenler

Alternatif kahvaltı önerilerimiz

Günün en güzel öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifi fikirlerimiz var. Eğer bugün kahvaltıya ne hazırlasam ya da misafire kahvaltı ne yapabilirim diyorsanız birbirinden lezzetli kahvaltı fikirleri burada.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Mekanik2: Suikast (Kanal D), Kara Kule (ATV), G.O.R.A (Star TV)

Dizi önerisi: Çiçek Taksi (nostalji)

Film önerisi: Namuslu - Şener Şen (1985)

Kitap önerisi: Mizahın Abisi Oğuz Aral – Korhan Atay & Figen Kumru Akşit

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2020)

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. BOĞA: Duygusallaşınca çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

Duygusallaşınca çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İKİZLER : Kendinize özgü davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

: Kendinize özgü davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ : Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerleyeceği bir gün. Paylaşım duygusunun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerleyeceği bir gün. Paylaşım duygusunun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN : Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. BAŞAK : Çevre ilişkilerini çok iyi kullanıyorsunuz ve sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duygularınız var, bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz. Bunun hata olduğunu biliyorsunuz.

: Çevre ilişkilerini çok iyi kullanıyorsunuz ve sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duygularınız var, bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz. Bunun hata olduğunu biliyorsunuz. TERAZİ : Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP: Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız. YAY : Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde olacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde olacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. OĞLAK : Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.

Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar. BALIK: Olayları abartıyor ve iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Biraz daha dikkatli olmalısınız.

28 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Paris Komünü düştü. 1871

Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu. 1913

Belçika ve Hollanda Nazilere teslim oldu. 1940

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak geri döndü. 1959

Romancı Orhan Pamuk, "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanıyla Orhan Kemal Roman Armağanı'nı aldı. 1983

Cumhurbaşkanı Kenan Evren "Biz çok aydın gördük. Bazı şairler vardı, yurt dışına kaçtı. Ben ne yapayım öyle aydını," dedi. 1984

57. hükümet kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi , Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit. 35 kişilik kabinede hiç kadın bakan yok. 1999

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