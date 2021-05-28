Güne Başlarken | 28 Mayıs 2021





Sen uyurken neler oldu?

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayan rejimin göstermelik adaylarla düzenlediği sözde devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Beşar Esad'ın kazandığı ilan edildi.

Vergi ve prim borçlarına yapılandırma, şirketlere matrah artırımı imkanı getiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi, Vize Bilgi Sistemi'nde (VIS) güvenliği ve kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi.

İstanbul Kadıköy'de eşi Yudum Mert'i (33) hasta bakıcı olarak çalıştığı özel hastanede bıçaklayarak öldüren Güntay Mert (38) 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Mert, hakimlik sorgusunda çocuklarının da cinayeti gördüğünü, isteyerek yapmadığını iddia ederek "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Yaralanan doktorun durumunu yakından takip ettiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Güne Dair Notlar

28 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,50 TL euro ise 10,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Antalya, 20°C, 26°C İç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 18°C, 31°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 20°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 15°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Günlük vaka sayısı 5 binin altına inerse; açık alanda, iki metre mesafe şartıyla maske takma mecburiyetinin kalkacağı yönünde haberler var. O noktaya geldik mi, maskeden kurtulmamız yakın mı, vaka sayısının 5 bine inmesi ne ifade ediyor ve aşılamada neredeyiz, nerede olmalıyız sorularını ‘bir bilen’e sordum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol dün telefonda sorularımı yanıtladı. İşte Prof. Şenol’un cevapları, tespitleri ve öngörüleri… Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Bir Kadın Plan Yaparsa - Maye Musk

“Dikkatlice, tehlikeli yaşa.

Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol.”

Hayatta tüm olan biteni kontrol edemezsiniz, ama hayalini kurduğunuz yaşama her yaşta sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, iyi bir plan...

Maye Musk çarpıcı ve sıkı örülmüş bir aile ve arkadaş çevresine sahip, şık, büyüleyici, uluslararası bir süper model...

Ve 71 yaşında.

Ama hayat onun için her zaman kolay ve ışıltılı değildi. 31 yaşındaki bekâr anne, üç çocuğunu yoksulluk içinde geçindirmeye çalışırken, büyük beden mankeni olarak kilo sorunlarıyla başa çıktı, modellik endüstrisindeki yaş ayrımcılığının üstesinden geldi ve yaşamı boyunca saygın bir diyetisyenlik kariyeri sürdürdü.

Bütün zorlukları boyun eğmez ruhuyla ve “Her şey mümkün!” tutumuyla aşarak küresel bir başarı öyküsü yarattı.

Bu kitap hayatınızın belirli dönemlerinde yaptığınız seçimlerin ilerleyen yıllarda nasıl da şaşırtıcı ve heyecan verici şekillerde size birer mükâfat olarak geri döneceği konusunda zihninizi aydınlatacaktır.

İçtenlikle kaleme alınmış kullanışlı bir rehber sayılabilecek bu kitap, kariyer, sağlık, aile ve hayat hakkında tavsiyelerle dolu...

“Ne zaman mutlu olmak istediğinize kendiniz karar vermelisiniz. Ne zaman yapacaksınız bunu? Kariyer değişikliğini, sağlığınızı düzeltmeyi, mutlu bir aile ve dostları, hayatınızı sevmeyi neden geciktiresiniz? Öyle zamanlar oldu ki asla mutlu olamayacağımı düşündüm. Sonra o durumdan çıkmak için bir plan yaptım; çünkü devam eden bir mutsuzlukla yaşamak, yaşamak sayılmaz. Şimdi planınızı yapın.”

28 Mayıs günlük burç yorumları