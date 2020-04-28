Güne Başlarken | 28 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 780 milyon 385 bin 979 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
28 Nisan 2020, Salı 07:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Seyithanoğlu'nu taşıyan ambulans uçak saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
- Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
- 28 Nisan günü saat 7.21'de dolar 6,99 TL, euro ise 7,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 21°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 22°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 23°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
İftarda tatlıya sağlıklı bir alternatif: Ballı yoğurt
Ramazanda uzun süreli açlık sebebiyle metabolizmamız daha az enerji harcıyor. Bu dönemde mide sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak için, enerji veren ancak kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de ballı yoğurt.
Tarif için tıkla.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)
Dizi önerisi: Freud
Film önerisi: War Horse (2011)
Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu & David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu
Oyun önerisi: Rust
Günlük burç yorumları (28 Nisan 2020)
- KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
- BOĞA: Duygusal hissedince çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
- İKİZLER: Kendinize özgü davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yanınızda çalışanların sürekli fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerleyeceği bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.
- ASLAN: Üstün özellikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- BAŞAK: Çevre ilişkilerini çok iyi kullanıyorsunuz ve sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınız var, bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
- AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
- YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
- OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
- KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.
- BALIK: Olayları abartıyor, önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Biraz daha dikkatli olmalısınız.
28 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü nedeniyle 16 yaşındaki Prens Faruk kral oldu. 1936
- Memurların öğrencilik yapmaları yasaklandı. 1941
- İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini ve sevgilisi Clara Petacci İtalyan partizanları tarafından kurşuna dizildi ve cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi. 1945
- Topraksız köylüler, Adana'da gösteri yürüyüşü yaptılar. 1963
- Bilirkişi raporuyla müstehcen olmadığı belirlenen "Kadınlar I-ıh Derse" oyunu, Oraloğlu Tiyatrosu'nda yeniden sahnelenmeye başladı. 1967
- Fransa'da yapılan referandumda "hayır" oylarının fazla çıkması üzerine devlet başkanı De Gaulle istifa etti. 1969
- Televizyon programlarının seyredilir hale getirilmesi için yerli film gösterilmesi kararı alındı. 1972
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı. 1975
- Tiyatro oyuncusu Muammer Karaca İstanbul'da öldü. 1976
- Cumhurbaşkanı Kenan Evren "Türkiye'de işkence ve fikir suçu yoktur " dedi. 1985
- Ümraniye çöplüğünde biriken metan gazı patladı. Çöp dağı kayarak on üç gecekondunun üzerine yığıldı. 39 kişi öldü. 1993
- Eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlisi Aldrich Ames ABD sırlarını Sovyetler Birliği’ne ve daha sonra da Rusya’ya verdiğini itiraf etti. 1994
- PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki iddianame belli oldu. İdamı istenen Öcalan, hapiste tutulduğu İmralı Adası'nda cam kafeste yargılanacak. 1999