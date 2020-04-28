Güne Başlarken | 28 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Seyithanoğlu'nu taşıyan ambulans uçak saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Çanakkale Ayvacık'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Güne Dair Notlar

28 Nisan günü saat 7.21'de dolar 6,99 TL, euro ise 7,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 21°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 22°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 23°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

İftarda tatlıya sağlıklı bir alternatif: Ballı yoğurt

Ramazanda uzun süreli açlık sebebiyle metabolizmamız daha az enerji harcıyor. Bu dönemde mide sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak için, enerji veren ancak kan şekerini dengeli biçimde yükselten besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri de ballı yoğurt.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)

Dizi önerisi: Freud

Film önerisi: War Horse (2011)

Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu & David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

Oyun önerisi: Rust

Günlük burç yorumları (28 Nisan 2020)

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. BOĞA: Duygusal hissedince çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

Duygusal hissedince çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İKİZLER: Kendinize özgü davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kendinize özgü davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ: Yanınızda çalışanların sürekli fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerleyeceği bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

Yanınızda çalışanların sürekli fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerleyeceği bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN : Üstün özellikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

: Üstün özellikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. BAŞAK : Çevre ilişkilerini çok iyi kullanıyorsunuz ve sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınız var, bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz.

: Çevre ilişkilerini çok iyi kullanıyorsunuz ve sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınız var, bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz. TERAZİ : Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız. YAY : Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.

Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar. BALIK: Olayları abartıyor, önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Biraz daha dikkatli olmalısınız.

28 Nisan gününe damga vuran olaylar