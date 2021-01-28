Güne Başlarken | 28 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Ocak 2021, Perşembe 07:56 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ninin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderileceği bildirildi.
Ankara'da bugün kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşlardan sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 774’e ulaştı.
TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından Başakşehir ve Trabzonspor kulübeleri arasında arbede yaşandı.
Çorum'da Obruk Baraj gölünde botları arızalanan 2 balıkçı mahsur kaldığı bölgeden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Astronot Mike Hopkins ve Astronot Victor Glover'ın yörüngede yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail, hızlı yayılan mutasyonlu koronavirüsü engellemek amacıyla tüm kara sınırlarını kapatma kararı aldı.
Güne Dair Notlar
- 28 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,42 TL euro ise 8,97 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 5°C Karla karışık yağmurlu, il geneli kar yağışlı Antalya, 5°C, 12°C Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 1°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu Trabzon, 13°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 11°C Yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Uluslararası Holokost’u Anma Günü” vesilesiyle dünyada ve Türkiye’de bir dizi etkinlik yapıldı, mesajlar paylaşıldı. İnsanlığın gördüğü en büyük trajedilerden biri olan Yahudi soykırımının unutulmaması ve acı olayların tekrarlanmaması için son derece önemli bir anma. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley
Cesur Yeni Dünya bizi Ford’dan sonra 632 yılına götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında Cemaat, Özdeşlik, İstikrar yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu için, annelik’ ve ‘babalık’ pornografik birer kavram olarak görülür Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma hipnopedya uykuda eğitim ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes eğlenir.
Herkes herkes içindir.
28 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçüklere takılıp zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
- BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.
- İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.
- YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle yapmalısınız. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
- ASLAN: Yakın dostlarınızın destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
- BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma yapacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
- TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven birisiniz. Duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.
- AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirmekte aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve duyguların yönlendireceği bir gün olacak. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.
- YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.
- OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.
- KOVA: Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden etkilenmeyip kararlı davranmalısınız. Gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.
- BALIK: Bazı konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.