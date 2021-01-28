Güne Başlarken | 28 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ninin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderileceği bildirildi.

Ankara'da bugün kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşlardan sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 774’e ulaştı.

TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından Başakşehir ve Trabzonspor kulübeleri arasında arbede yaşandı.

Çorum'da Obruk Baraj gölünde botları arızalanan 2 balıkçı mahsur kaldığı bölgeden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Astronot Mike Hopkins ve Astronot Victor Glover'ın yörüngede yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail, hızlı yayılan mutasyonlu koronavirüsü engellemek amacıyla tüm kara sınırlarını kapatma kararı aldı.

Güne Dair Notlar

28 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,42 TL euro ise 8,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 5°C Karla karışık yağmurlu, il geneli kar yağışlı Antalya, 5°C, 12°C Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 1°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu Trabzon, 13°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 11°C Yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Uluslararası Holokost’u Anma Günü” vesilesiyle dünyada ve Türkiye’de bir dizi etkinlik yapıldı, mesajlar paylaşıldı. İnsanlığın gördüğü en büyük trajedilerden biri olan Yahudi soykırımının unutulmaması ve acı olayların tekrarlanmaması için son derece önemli bir anma. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley

Cesur Yeni Dünya bizi Ford’dan sonra 632 yılına götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında Cemaat, Özdeşlik, İstikrar yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu için, annelik’ ve ‘babalık’ pornografik birer kavram olarak görülür Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma hipnopedya uykuda eğitim ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes eğlenir.

Herkes herkes içindir.

28 Ocak günlük burç yorumları