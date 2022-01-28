Güne Başlarken | 28 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu hastanede hayatını kaybetti. Saldırı öncesi mekanda olan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşimi kaybettim. Can dostumdu. Yeri doldurulmaz bir arkadaşımdı.' dedi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilini açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmalar sürüyor. İşte ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine neden olan şahıs...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada evli çift hayatını kaybetti. 3 çocuk sahibi evli çiftin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında mahkemece yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Boz'un tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesine tepki göstererek, “BM Güvenlik Konseyi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sözde ‘tüm adanın temsilcisi’ gibi davranmaktan vazgeçmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Yalnız Kurt

SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

Güne Dair Notlar

28 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13,62 TL euro ise 15,20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 2°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -6°C, -3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Trabzon, 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, -5°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

28 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.

BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş İkizler burcunda ilerlerken sorunları ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz

İKİZLER: İşyerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Özgür davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmaları yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor ve yoruluyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı işler yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili motivasyona ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yine de yalnız kalmak istemiyorsunuz.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz, bu durum bazen iyi olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmalı, doğru yolu bulmalısınız.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İçinizdeki sesi dinlemelisiniz

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine artık izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Bunun size yararı dokunacak.