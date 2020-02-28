Güne Başlarken | 28 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüsün etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" denildi.

denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi.

dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.





Güne Dair Notlar

28 Şubat günü dolar 6,22 TL, euro ise 6,83 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 12°C İzmir, Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 8°C, 16°C Antalya, Gök gürültülü sağanak yağışlı 13°C, 19°C Ankara, Akşam ve gece saatlerinde yağmurlu. 6°C, 12°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu 13°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 5°C, 15°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Dizi önerisi: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV) Babil (Star TV)

Okunacak kitap önerisi: Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Oynanacak oyun önerisi: Outlast 2

Günün spor müsabakaları:

Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya gelecek. (Antalya/20.00)

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. (Valencia/23.00)

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak.

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Sagopa Kajmer, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Sahnesinde sevenleriyle buluşacak. // Çankırı

Metin Zakoğlu'nun yönettiği Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunu, Cafe Theater'da. // İstanbul

Günlük burç yorumları (28 Şubat 2020)

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor. Bunu biliyorsunuz.

Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor. Bunu biliyorsunuz. BOĞA : İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. İKİZLER : Enerjinizin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolu olacaksınız.

: Enerjinizin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolu olacaksınız. YENGEÇ : Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. ASLAN: Mal varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirebileceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Mal varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirebileceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. BAŞAK : Sizi meşgul edip masraf yapmanıza neden olacak öyle çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor ve farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

: Sizi meşgul edip masraf yapmanıza neden olacak öyle çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor ve farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz. TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için, artık cesur kararlar vermenin zamanı. Bunu sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için, artık cesur kararlar vermenin zamanı. Bunu sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği, bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği, bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz. KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.

Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor. BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

28 Şubat gününe damga vuran olaylar