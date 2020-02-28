Güne Başlarken | 28 Şubat 2020
Türkiye 28 Şubat'a acı haberlerle uyandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğradığını ve 33 kahraman askerimizin şehit olduğunu açıkladı. İşte güne başlarken bilmen gerekenler.
28 Şubat 2020, Cuma 07:03 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüsün etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
- Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" denildi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.
- 28 Şubat günü dolar 6,22 TL, euro ise 6,83 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 12°C İzmir, Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 8°C, 16°C Antalya, Gök gürültülü sağanak yağışlı 13°C, 19°C Ankara, Akşam ve gece saatlerinde yağmurlu. 6°C, 12°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu 13°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu 5°C, 15°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.
Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.
Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.
Akşam evde n'apsak?
Dizi önerisi: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV) Babil (Star TV)
Okunacak kitap önerisi: Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
Oynanacak oyun önerisi: Outlast 2
Günün spor müsabakaları:
- Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya gelecek. (Antalya/20.00)
- Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. (Valencia/23.00)
- UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak.
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi
Diğer etkinlikler: Sagopa Kajmer, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Sahnesinde sevenleriyle buluşacak. // Çankırı
Metin Zakoğlu'nun yönettiği Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunu, Cafe Theater'da. // İstanbul
Günlük burç yorumları (28 Şubat 2020)
- KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor. Bunu biliyorsunuz.
- BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
- İKİZLER: Enerjinizin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolu olacaksınız.
- YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Mal varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirebileceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
- BAŞAK: Sizi meşgul edip masraf yapmanıza neden olacak öyle çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor ve farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.
- TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için, artık cesur kararlar vermenin zamanı. Bunu sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
- AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
- YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği, bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz ve saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
- OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.
- KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.
- BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.
28 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Islahat Fermanı ilan edildi. 1856
- TBMM'de ilk bütçe kabul edildi. 1921
- Mustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi. 1923
- Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı. 1933
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu. 1937
- 12 Müttefik savaş gemisi Cava Denizinde batırıldı. 1942
- İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı. 1942
- İki dereceli son seçim yapıldı. 455 milletvekili içinde,14 kadın, 4 gayrimüslim ve 21 de Müstakil Grup üyesi bulunuyor. 1943
- Birleşmiş Milletler Beyannamesi Türkiye tarafından imzalandı. 1945
- İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı. 1949
- Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması "Balkan Paktı" imzalandı. 1953
- Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı. 1977
- Kenan Evren genelkurmay başkanı oldu. 1978
- Döviz karşılığı askerlik yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1980
- 1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü. 1990
- Irak müttefiklerle ateşkes antlaşması imzaladı. Irak'ın 6 ay 25 gün süren Kuveyt'i işgali son buldu. 1991
- NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi. 1994
- Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti. 2003