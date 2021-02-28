Güne Başlarken | 28 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katılacakları program ile atılacağını açıkladı.

Nevşehir’de, 3 çocuk annesi Pınar Can (33), kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart’tan itibaren gerçekleştirilecek.

Güne Dair Notlar

27 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,42 TL euro ise 8,96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. 6°C, 9°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 11°C, 21°C Ankara, Az bulutlu, zamanla parçalı kuzey çevreleri çok bulutlu. 0°C, 9°C Trabzon, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu. 5°C, 13°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. -2°C, 16°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi! - Şirin Sever yazdı... Yazıyı oku

28 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak ve çevrenize karşı eleştirel bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Sağlığınızla biraz ilgilenin.

BOĞA: Ani aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazıları ise, uzun yıllar süren ilişkileri için evlilik kararı alacaklar. Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştırmalısınız.

İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi sizin için epey önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de gerekli tepkiyi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrayacaksınız.

ASLAN: Enerjiniz yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işleri yerine getirmiyorsunuz. Bir arkadaş davetine katılabilirsiniz. Hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

BAŞAK: Yaratıcılığınızı kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Yarım kalan tedavileriniz varsa ihmal etmeden tamamlayın.

TERAZİ: Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.

AKREP: Her şeyi bu kadar irdelemeseniz yaşam daha güzel olacak. Herkes, herkesten borç isteyebilir. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir. Sizinki aşırıya kaçıyor.

YAY: Karşıdan görüp de konuşmadığınız biriyle tanışıp dostluk temelleri atabilirsiniz. Çünkü çok fazla ortak yönünüz olduğunu keşfedeceksiniz. Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

OĞLAK: İçeriğini iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere kızıyorsunuz. Biraz daha toleranslı olun. Bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru değil.

KOVA: Yakın çevrenizle aranızda mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda çok fazla söz sarf etmeyin. Yanlış anlaşılabilir. Eğer biraz göreceli düşünürseniz sevdiğiniz kişiye hak vereceksiniz.

BALIK: Burcunuzda ilerleyen aşk gezegeni Venüs’ten enerjialacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan bazı organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Bazılarınız gizli saklı duygular içindesiniz.