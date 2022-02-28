Güne Başlarken | 28 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısının gündeminde elektrik faturaları ve Rusya'nın Ukrayna harekatı olacak. Son kabine toplantısında tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Öte yandan birim fiyatlarda da vatandaşın lehine bir karar alınması bekleniyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda bin 67 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

Ukrayna'da bir bira fabrikası, sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

Güne Dair Notlar

28 Şubat günü saat 7.35'te dolar 14,06 TL, euro ise 15,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Antalya, 11°C, 18°C Aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 5°C, 6°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kız Kardeş, ATV: 20.00 Sinema: Sevimli Tehlikeli, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

28 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken burukluklar yaşıyorsunuz. Bazı düşüncelerden arınmanın zamanı çoktan geldi.

BOĞA: İş birlikleri ve iletişimde önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin fikirleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler sizin için çok önemli.

İKİZLER: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Doğru yoldasınız.

YENGEÇ: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

ASLAN: Düşüncelerinizde ısrarcısınız. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. Tepki almaktan korkmayın.

BAŞAK: Maddi konularda fazla beklenti içine girdiniz. Bir zamanların sakin insanına bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Kendinizden şikayet ettiğiniz zamanlar o kadar çok ki. Sizi eleştirmelerine fırsat vermeyin.

TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelerle karşılaşacaksınız.

AKREP: Kendinizi farklı bir statüde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Ayrıca gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.

YAY: Sizinle aynı fikre sahip kişilerle yola çıkmadan önce düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıyı unutmayın. Yenilikler evinizdeki bolluk gezegeni Jüpiter’in vereceği olanakları kullanın.

OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve kişisel gelişiminiz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

KOVA: Kişiliğinizi öne çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak konuşmalar yapacaksınız. Bireysel duygularınızı atakta. Takıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor.

BALIK: İş ilişkilerinizi dingin tutun. En küçük kopukluk performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda ilerleyen bolluk gezegeni Jüpiter, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.