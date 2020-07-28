Güne Başlarken | 28 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

ABD'li teknoloji şirketi Google, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

Güne Dair Notlar

28 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 87 TL, euro ise 8, 07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 24°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Garip (Star TV)

Günlük burç yorumları (28 Temmuz 2020)

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü iş birliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir ve kapris yapabilirsiniz.

Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü iş birliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir ve kapris yapabilirsiniz. BOĞA : Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır.

: Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır. İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz.

Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz. YENGEÇ: Yaptıklarınızla yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun düşürebilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor.

Yaptıklarınızla yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun düşürebilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor. ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek.

Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek. BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz. TERAZİ : Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemek istemeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.

: Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemek istemeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun. AKREP : Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

: Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz. YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. OĞLAK : Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün.

: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün.

Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün. BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

28 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Alman besteci Johann Sebastian Bach öldü. 1750

Fransız devrimci lider Maximillien Robespiere idam edildi. 1794

I. Dünya Savaşı başladı. 1914

48 ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu imzalandı. 1929

Türk Barışseverler Cemiyeti'nin Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesini protesto amacıyla bildiri dağıtmasına izin verilmedi, bildiriler toplatıldı. 1950

Kar nedeniyle, 10 aydır kapalı Beytüşşebap yolu açıldı. 1963

Amerika, Vietnam'a 50 bin asker daha gönderdi. 1965

Tarım alanlarının topraksız ve az topraklı köylülere kiralanacağı açıklandı. 1978

Kemençe virtüözü Ruşen Ferit Kam öldü. 1981

Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Huzur Partisi ve Fazilet Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1983

Erdal İnönü, yeniden Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP genel başkan seçildi. 1991

Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunları'nda halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda altın madalya kazandı. 1992

Muğla, Aydın ve Antalya'da çıkan yangınlarda 1300 hektar yeşil alan yandı. 1996

Gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu. 1997

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni "fuhuş tüzüğü tasarısı"na göre seks işçilerinin sigortalı çalıştırılması zorunlu hale getiriliyor. 2000

Dünün videosu: Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'dan şampiyonluk selamlaşması.







