Güne Başlarken | 28 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız' şeklindeki sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'den tepki geldi. Turan, 'Göçmene garibana 10 kat su satacağım, diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız.' dedi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü koku üzerine yapılan kontrolde, Mustafa Bayşeker'in (24) cesedi bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yadigar Özcan (75) için başta AFAD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.

Güne Dair Notlar

28 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

28 Temmuz günlük burç yorumları