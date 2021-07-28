Güne Başlarken | 28 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Temmuz 2021, Çarşamba 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız' şeklindeki sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'den tepki geldi. Turan, 'Göçmene garibana 10 kat su satacağım, diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız.' dedi.
- Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal, Leicester City'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi.
- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü koku üzerine yapılan kontrolde, Mustafa Bayşeker'in (24) cesedi bulundu.
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıldır kanser tedavisi gören İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yadigar Özcan (75) için başta AFAD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.
Güne Dair Notlar
- 28 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
28 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.
- BOĞA: Çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
- İKİZLER: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin.
- YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınızı partneriniz yanlış anlayabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere daha yakın olmalısınız.
- ASLAN: Düşünce bazında kalacak konular için taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz çok daha güçleniyor.
- BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu karışıklıkları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar.
- TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu bir tavır takınacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik. Özellikle, bugün çok başarılısınız.
- AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz çevrenizi de olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.
- YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
- OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
- KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
- BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenin. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılamakta zorluk yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.