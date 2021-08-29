Güne Başlarken | 29 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerin 4’ünün ölü bedenini yan yana yatarken bulduklarını belirten site yöneticisi, bu durumun öldüren kişi ya da kişiler tarafından kasten yapıldığını öne sürdü.

Ece Üner ile Susma 15. Bölümde ülke gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı! Eşi ve öz babasının ilişkisi olduğunu öğrenen Adnan Bey'in aldatılma hikayesi herkesin tüylerini diken diken etti. Peki bu ilişki nasıl açığa çıktı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek’te, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak ölmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna döktüğü görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Güne Dair Notlar

29 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,34 TL euro ise 9,85 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 24°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 21°C, 36°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 29°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 42°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

29 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.

BOĞA: Aile bireylerinin bazı isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

İKİZLER: İş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile bakmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız yer aracılığıyla gelecek. Bugün hedeflerle ilgili isteklerinizde değişimleri yapmaya kalkmayın.

ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızı sıkacak. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi öne çıkarmadan geçmişle ilgili konuları gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir çalışma sizi bekliyor.

TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Planlarınız uygularken kibar ama ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara teslim olmakta çekimsersiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız.

OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalın. Sizin için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden güzel etkiler alıyorsunuz.

KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sevilme duygunuzun yoğunluğu sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta da güç arıyorsunuz.

BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.