Güne Başlarken | 29 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 29 Aralık günü saat 07.40’da dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,65 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı. -1°C, 5°C

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 3°C, 8°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı. 5°C, 11 °C

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 7°C, 12°C

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. 9°C, 14°C

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu. 7°C, 11°C

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. 9°C, 13°C

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı. -4°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 7°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün POSTA şiiri, Yozgat'ta yaşayan Çetin Çetindağ'dan.





29 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün, duygularınızı bastırmak ve sezgilerinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var ama çalışmalarınızı düzenlerken kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurun. Detaylara dikkat etmelisiniz.

BOĞA: Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip farklı konular üzerinde tartışabilirsiniz. Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden iyice düşünmelisiniz. Geriye dönüş çok zor oluyor.

İKİZLER: Başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda her türlü fikirlere açıksınız. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var, unutmayın.

YENGEÇ: İnadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyorsunuz. Düşünce olarak farklı istekleriniz var. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var. Aşırılıklardan vazgeçin.

ASLAN: Kırılgan bir gün. Olayları derinlemesine düşünürken çevredeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.

BAŞAK: Duygularınızda beklediğiniz karşılığı görmek için sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı ve eleştirel şekilde davrandığınız sürece olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.

TERAZİ: Dengeli tavırlarınızı unutacak olaylarla karşılaşmanız mümkün. Kendiniz farklı boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluktan etkilenebilirsiniz. Aldırmamayı bir türlü öğrenemediğini biliyorsunuz.

AKREP: Enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacaksınız. Partnerinizin size karşı romantik yaklaşımlarından etkileneceksiniz. Her türlü aktiviteye hazırsınız.

YAY: Kaosa kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıkların yanlış anlaşılması sonucunda derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Mükemmelsiniz.

OĞLAK: Her konuda mantıklı olmanızdan dolayı bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz. Sizi farklı kılan sadeliğinizle gireceğiniz ortamlara yeni bir tarz getireceksiniz. Arkadaşlarınız arasında farklısınız, biliyorsunuz.

KOVA: Düşünmek istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibisiniz. Bugün, iletişimde olduğunuz kişilerle değişik maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz. Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

BALIK: Duygu insanısınız. Bugün, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmemeye çalışın. Ama duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

37 yaşındayım, bekarım. Sertleşme sorunum var, geçen yıl hormon testleri yaptırdım, normal. Mastürbasyonda her şey normal. İlişkide sertleşmediği oluyor. Eskiden günde 3-4 kere mastürbasyon yapardım, zararı olmuş mudur? Eski coşku yok, geçici mi?

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Bugün;

Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk en az 153 Kızılderili öldürüldüler. 1890

İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti. 1921

NBC, Türkçe radyo yayınına başladı. 1941

Süleyman Demirel, AP'nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine, partinin genel başkanı seçildi. 1964

Kıbrıs Türk toplumu adada ayrı bir yönetim ilan etti. Dr. Fazıl Küçük başkanlığında 10 kişilik bir kabine kuruldu. 1967

Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda Murat 131'in üretimine başlandı. 1976

Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı; döviz bulundurmak artık suç değil. 1983

1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı. 1990

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi. 1992

Türk Hava Yolları'nın Mersin uçağı Van seferini yaparken düştü; 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı. 1994

Kardak Krizi. Türkiye, Yunanistan'a nota vererek, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu bildirdi. Kriz, 27 Aralıkta Kardak kayalıklarına oturan bir Türk teknesinin hangi tarafça kurtarılacağı tartışmasıyla başladı. Türkiye'nin notasına karşılık, Yunanistan, 10 Ocak 1996'da kayalıkların kendisine ait olduğunu iddia etti. Karşılıklı bayrak dikilmesinden sonra Yunan sahil güvenlik botunun Türk Bayrağı'nı kayalıklardan indirerek Yunan Bayrağı çekmesi üzerine, Türk savaş gemilerinin korumasında Sualtı Taarruz Timleri, 31 Ocak gece yarısı Kardak'a bitişik bir kayalığa çıktı. ABD'nin de araya girmesiyle, Kardak'tan Yunan Bayrağı indirildi ve gemiler çekildi. 1995



