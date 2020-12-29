Güne Başlarken | 29 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Aralık 2020, Salı 07:46 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynan karşılaşmada sakatlanan Medipol Başakşehirli Martin Skrtel ameliyat edildi.
- İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 20,93 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.
- Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde kritik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
- Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek 2020 yılının son maçından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, ligde de ikinci sıraya yükseldi.
- İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 385 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Güne Dair Notlar
- 29 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 45 TL euro ise 9, 12 TL.
- Gram altın 449 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 15°C Yağışların batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 13°C Akşam ve gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 11°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Demirtaş konusunda...
AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.
Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Rauf Tamer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Victor Hugo- Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Konu Bir İdam Mahkumunun Son Günü ise “Bir kitap okudum ve hayatım değişti.” cümlesi, tüm mecazlardan sıyrılıp gerçek bir anlama bürünüyor. Ölümsüz yazar Victor Hugo’nun 1829 yılında kaleme aldığı roman, yazarın Paris’teki ünlü Greve Meydanı’nda gerçekleştirilen bir idama tanıklık etmesinden ilham alıyor.
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, 19’uncu yüzyıl Fransa’sını gerçekçi bir biçimde yansıtması bakımından tarihi ve toplumsal bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Yazarın henüz 27 yaşındayken takma bir adla yayımladığı eser, döneminin siyasi ve sosyolojik yapısına bir eleştiri niteliği taşıyor.
29 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapısı size açık.
- BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Ama bugün olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşüklüğü sizi olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılıyorsunuz. Kısa yürüyüşler yapmalısınız.
- İKİZLER: Kısa yollarla ilgili haberler sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyecek. Kardeşlerinizle ya da babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu kılacaktır.
- YENGEÇ: Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan hoşlanmıyorsunuz.
- ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem. Ortaklıklar konusunda bazı kişilerin desteğini göreceksiniz.
- BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor, kesin çözümler istiyorsunuz.
- TERAZİ: Güçlü planların kişisisiniz. Fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Bugün enerjiniz yoğun.
- AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Bugün düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
- YAY: Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin verin, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçin. Yetenek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız.
- OĞLAK: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.
- KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu.
- BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Bu çalışmaları çevre faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.