Güne Başlarken | 29 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynan karşılaşmada sakatlanan Medipol Başakşehirli Martin Skrtel ameliyat edildi.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 20,93 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde kritik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek 2020 yılının son maçından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, ligde de ikinci sıraya yükseldi.

İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 385 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.





Güne Dair Notlar

29 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 45 TL euro ise 9, 12 TL.

ise 9, 12 Gram altın 449 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 15°C Yağışların batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 13°C Akşam ve gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 11°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Demirtaş konusunda...

AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.

Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Victor Hugo- Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Konu Bir İdam Mahkumunun Son Günü ise “Bir kitap okudum ve hayatım değişti.” cümlesi, tüm mecazlardan sıyrılıp gerçek bir anlama bürünüyor. Ölümsüz yazar Victor Hugo’nun 1829 yılında kaleme aldığı roman, yazarın Paris’teki ünlü Greve Meydanı’nda gerçekleştirilen bir idama tanıklık etmesinden ilham alıyor.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü, 19’uncu yüzyıl Fransa’sını gerçekçi bir biçimde yansıtması bakımından tarihi ve toplumsal bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Yazarın henüz 27 yaşındayken takma bir adla yayımladığı eser, döneminin siyasi ve sosyolojik yapısına bir eleştiri niteliği taşıyor.

29 Aralık günlük burç yorumları