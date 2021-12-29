Güne Başlarken | 29 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli'de bir anda bastıran sağanak yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşması sonucu birçok evi ve caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde ise araçlar selde mahsur kaldı.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, kendi imkanları ile karaya çıkan 24 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 6 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanları 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz toplu taşıma hakkında yararlanabilecek.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşlı çiftin altınlarını alıp dolandırarak kaçan sahte jandarma, jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

Breziyalı Rafael Zugno Bridi, yerden 1.8kilometre yüksekteki 2 sıcak hava balonu arasında gerilen ipte yürüyerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Güne Dair Notlar

29 Aralık günü saat 7.35'te dolar 11,90 TL, euro ise 13,43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 7°C Parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -4°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Doktor Civanım

29 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: İnsanlar sizden etkilenip karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik yaşadığınız ihtiraslı aşklarınız dillere destan. Bu günlerde mantıklı ve kalıcı duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız.

BOĞA: Karşılaştığınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil. Duygusal bir gün.

İKİZLER: Aşkta karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin bazı düşüncelerini gizlediğini veya bazı sırları olabileceğinizi anlamaya başlayacaksınız. Sadece kendinizi düşünürseniz hatalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olun. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka fazla şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkarıp önlem alacaksınız.

ASLAN: Muazzam bir sevgiye sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.

TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmayın, işler yoluna girecek.

AKREP: İlginç dostluk ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak çok uyumlu davranacaksınız. Bu dönemde ani başlayan aşka karşı tedbirli olun.

YAY: Kariyerinizle ilgili başarı size parayı getirecek. İşinizi severek yapacaksınız. Enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız. Sabırsızlık kaybettirir.

OĞLAK: Sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve ilginç kişilerle bir arada olacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, aynı noktada buluşacak ve kenetleneceksiniz.

KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, gülümseyin. Bazen takıntı derecesinde davranışlar içine giriyorsunuz.

BALIK: Bugün çevrenizde oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba verimli sonuç veriyor.