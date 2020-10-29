Güne Başlarken | 29 Ekim 2020
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Hasan Tahsin’in İzmir’de sıktığı ilk kurşunla başlayan, ateş, kan ve gözyaşı dolu Kurtuluş Savaşı yıllarının ardından bağımsızlığını kazanan Türkiye, bu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırdı. Cumhuriyet bu toprakların her bireyine, her alanda eşitlik sağladı, yurttaşlık bilincini kazandırdı. Hepimiz, bağımsız, çağdaş, demokrat ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçasıyız. Biz cumhuriyetiz, cumhuriyet biziz...
29 Ekim 2020, Perşembe 07:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağının müjdesini verdi.
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.
Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
28 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 18 23 44 52 59 72 74 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 29 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,29 euro ise 9,73 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 23°C Yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, 9°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 10°C, 27°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Kitapları Kurtaran Kedi / Sosuke Natsukawa
Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık... Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.
Günün köşe yazısı
Savaşla, kanla, gözyaşıyla yazılmış tarihi vardır Türkiye Cumhuriyeti’nin. Ve tabii ki kahramanlıklarla... Bugün size pek de bilinmeyen bir kahramanlık öyküsünü aktaracağım. Gözneli Gök Mehmet’in öyküsünü... Gözne bugün, canım Mersin’imin en büyük yaylalarından biri olsa da, Milli Mücadele yıllarında küçük bir köydür. Gözne’nin birazcık uzağındaki Korum mahallesinde de Gök Teslime oturmaktadır. Kocası ölmüştür, yetim oğlu Mehmet’i büyük güçlüklerle büyütmüştür. - Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...
29 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Bu hafta özellikle devam eden işlerde başarılısınız. Epey zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Savaşçı Mars ve iletişim gezegeni Merkür geri gidiyor ve eski pürüzlerden kurtulmak için önemli bir gün.
- BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.
- İKİZLER: Duygularınız çok yoğun. Dengenizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zamanınızı iyi kullanmalısınız. Karşıt bolluk gezegeni Jüpiter’in sunacağı fırsatları görmenizde yarar var.
- YENGEÇ: İletişim gezegeni Merkür Terazi’de geri gidiyor ve kendinizle ilgili arayışınızı gündeme getiriyor. Duygusal bir gün. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.
- ASLAN: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken çevrenizde yaşanan olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz
- BAŞAK: Bugün çevrenin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Her konuda kendinizi fazla yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
- TERAZİ: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam şeklini tercih ettiğiniz için çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yapacağınız birçok kısa yolculukta ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.
- AKREP: Dağınık çalışanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı içinize hapsetmeyin.
- YAY: Çevrenize bağlı yaşamayın. Disiplin gezegeni Satürn, sizi maddi açıdan temkinli yapıyor. Bolluk gezegeni Jüpiter geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için maceraya kalbiniz kapalı.
- OĞLAK: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerleriniz önem kazanacak.
- KOVA: Çevrenizde size yaklaşmak isteyen çok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimsersiniz. Sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınızda başarı yüzdeniz artacak.
- BALIK: Aşkta paylaşmaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için bugün yaratıcılığınızı sadece size uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün.