Güne Başlarken | 29 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağının müjdesini verdi.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

28 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 18 23 44 52 59 72 74 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

29 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,29 euro ise 9,73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 23°C Yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ankara, 9°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 10°C, 27°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Kitapları Kurtaran Kedi / Sosuke Natsukawa

Sıradan bir lise öğrencisi olan Rintaro Natsuki, birlikte yaşadığı ve şehrin kıyısında küçük bir kitabevinin sahibi olan dedesinin ölümünden sonra bir başına kalır. Natsuki Kitabevi’nin tavana kadar tıka basa kitap dolu raflarının arasında mutsuz ve umutsuz geçirirken günlerini, nereden geldiği bilinmeyen konuşan bir kedi çıkar ortaya ve her şey birdenbire değişmeye başlar...Kitabevinin koridorları arasında ortaya çıkan gerçeküstü labirentlere girerek, birbirinden fantastik maceralar yaşarlar. Tutsak kitapların kaderi, Rintaro ve bu acayip kedinin elindedir artık... Kitapları Kurtaran Kedi Japonya’nın çok satan yazarlarından Sosuke Natsukawa’nın kaleminden, kitapların da bir yüreği olduğunu ve başkalarını düşünen bir yüreğin gücüyle insanların mutlu bir hayata gülümseyebileceklerini bizlere hatırlatan bir roman.

Günün köşe yazısı

Savaşla, kanla, gözyaşıyla yazılmış tarihi vardır Türkiye Cumhuriyeti’nin. Ve tabii ki kahramanlıklarla... Bugün size pek de bilinmeyen bir kahramanlık öyküsünü aktaracağım. Gözneli Gök Mehmet’in öyküsünü... Gözne bugün, canım Mersin’imin en büyük yaylalarından biri olsa da, Milli Mücadele yıllarında küçük bir köydür. Gözne’nin birazcık uzağındaki Korum mahallesinde de Gök Teslime oturmaktadır. Kocası ölmüştür, yetim oğlu Mehmet’i büyük güçlüklerle büyütmüştür. - Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

29 Ekim günlük burç yorumları