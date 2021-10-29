Güne Başlarken | 29 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sivas'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Pandeminin izlerini silmeye çalışan turizm sektöründe temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü üç ayda gelir ve turist sayısında hızlı bir artış oldu. Turistlerin kişi başına ortalama harcaması 839 doları buldu.

Motorlu karavanlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesi karavan sektöründe sevinçle karşılandı.

Miras kalan, hisseli ve boşanmadan doğan gayrimenkul paylaşım sorunları, mal paylaşımıyla ilgili yaşanan ihtilaflar, mahkemeye gitmeden arabulucu yoluyla kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

İstanbul Esenyurt'ta ambalaj üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken, fabrikada bulunan bir köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Mustafa Avşar (55), banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Doğu Anadadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, günlerdir çözüme kavuşturulamayan gelin-kaynana kavgasıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Oğlunu, gelininden ayırmak istediğini açık açık ifade eden Hatice Hanım'a bir tepki de Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den geldi.

Güne Dair Notlar

29 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,53 TL, euro ise 11,13 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 17°C Antalya, Az bulutlu. 17°C, 26°C Ankara, Parçalı bulutlu. 5°C, 15°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D)

Sinema: Eyyvah Eyvah 3 (STAR)

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

Sinema: Mucize Aşk (SHOW)

Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)

29 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size gelişme sağlayacak ve kafanızdaki kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öyle içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin sizinle paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.

İKİZLER: İşbirliği ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.

YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. Ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

ASLAN: Çevrenizin etkisi altında çok kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Yeni planlar için bazı desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önemi verin. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde fikirlerinizi baskıcı şekilde ortaya koyuyorsunuz. Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Partneriniz size farklı duygular hissettiriyor.

YAY: Yapmanız gereken çok şey var ve siz kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin değişik fikirleri sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.

OĞLAK: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler için çalışma yapmak istiyorsunuz. Bugün acele etmek sizi sıkıyor.

KOVA: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı deneyin. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

BALIK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Uygun çalışma ortamında farklı kişilerle ilginç fikirler geliştireceksiniz