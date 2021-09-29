Güne Başlarken | 29 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan ile ilgili açıklama yapan Kalın, "Süreç o kadar hızlı ilerledi ki, 1 aylık kaos da ortalık karıştı. Afganistan'la müzakereler hala devam ediyor. Askerlerimizi çektik." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Yasalar, vatan borcunu yerine getirmek için askere giden çalışanlara önemli haklar tanıyor. Öncelikle askerliği isteyen bedelli 1 ay isteyen er olarak 6 ay yapabiliyor. Her iki durumda da işe ara verip askerlik görevini yapana kıdem tazminatı, izin parası, işsizlik maaşı, işe alımda öncelik gibi haklar sağlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR, minibüse, kontrolden çıkan minibüs de yanındaki otomobile çarptı. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı kavşakta geçen hafta da freni boşalan bir TIR 6 aracı biçmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Güne Dair Notlar

29 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,84 TL, euro ise 10,38 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 22°C Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 29°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, Star TV: 20.00 Sinema: Hükümet Kadın, ATV: 20.00 Sinema: Venom: Zehirli Öfke, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali

Günün köşe yazısı

Çocuğunuz okula ya da dışarıda oyun oynamaya gittiğinde onu her an takip edeceğiniz cihazların boyutları küçülürken güçleri daha da arttı. Artık bekleme ve şarj süreleri 20 günlere kadar çıktığı gibi gerçek zamanlı ortam sesleri de çok daha net dinlenmeye başlandı. Murat Gülderen'in yazısı...

29 Eylül günlük burç yorumları