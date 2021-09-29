Güne Başlarken | 29 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Eylül 2021, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan ile ilgili açıklama yapan Kalın, "Süreç o kadar hızlı ilerledi ki, 1 aylık kaos da ortalık karıştı. Afganistan'la müzakereler hala devam ediyor. Askerlerimizi çektik." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.
Yasalar, vatan borcunu yerine getirmek için askere giden çalışanlara önemli haklar tanıyor. Öncelikle askerliği isteyen bedelli 1 ay isteyen er olarak 6 ay yapabiliyor. Her iki durumda da işe ara verip askerlik görevini yapana kıdem tazminatı, izin parası, işsizlik maaşı, işe alımda öncelik gibi haklar sağlanıyor.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR, minibüse, kontrolden çıkan minibüs de yanındaki otomobile çarptı. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı kavşakta geçen hafta da freni boşalan bir TIR 6 aracı biçmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.
Güne Dair Notlar
- 29 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,84 TL, euro ise 10,38 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 22°C Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 29°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, Star TV: 20.00 Sinema: Hükümet Kadın, ATV: 20.00 Sinema: Venom: Zehirli Öfke, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali
Günün köşe yazısı
Çocuğunuz okula ya da dışarıda oyun oynamaya gittiğinde onu her an takip edeceğiniz cihazların boyutları küçülürken güçleri daha da arttı. Artık bekleme ve şarj süreleri 20 günlere kadar çıktığı gibi gerçek zamanlı ortam sesleri de çok daha net dinlenmeye başlandı. Murat Gülderen'in yazısı...
29 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanıyor, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.
- BOĞA: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşıyorsunuz.
- YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, özgürlük konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.
- ASLAN: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi kimseyi rahatsız etmeden çözebiliyorsunuz.
- BAŞAK: Ailenize karşı kesin tavırla yaklaşırken fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacak. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.
- TERAZİ: Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Bugün, sezgilerinizde yanılmayacaksınız.
- AKREP: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bir bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireyselden çok paylaşımcı olacak. Yetenekleriniz mükemmel.
- YAY: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevre koşullarını irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.
- OĞLAK: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz ama yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.
- KOVA: Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalar olabilir. Ailenizin aktivitelerine uyum sağlamalısınız.
- BALIK: Bugün, Ay’ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.