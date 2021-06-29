Güne Başlarken | 29 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

İspanya, normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma devrelerinde Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kovid-19 aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın tahmin edilenden çok daha uzun süre koruma sağlayabileceği iddia edildi.

Pakistan'da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’un 8 Temmuz’a kadar askıya alınmasına hükmetti. TikTok’un hukuka, İslam’ın temel emirlerine ve Pakistan kültürüne saygı göstermediğine işaret edilen kararda, kısa süre önce sosyal medyada "LGBT onur ayı" kutlamaları için kampanya başlatıldığına vurgu yapıldı.

Güne Dair Notlar

29 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 69 TL euro ise 10, 35 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bugüne kadar Türkiye için uluslararası ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa hep öncelikli oldu. Çok geniş bir coğrafyayı ihmal ettik. Türkiye son yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerini kapsayan yoğun bir çalışma içine girdi ancak dev bir bölge olan Asya ile ilgili pek az şey yapıldı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

29 Haziran günlük burç yorumları