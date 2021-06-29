Güne Başlarken | 29 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Haziran 2021, Salı 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor" ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.
- İspanya, normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma devrelerinde Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Kovid-19 aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın tahmin edilenden çok daha uzun süre koruma sağlayabileceği iddia edildi.
- Pakistan'da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’un 8 Temmuz’a kadar askıya alınmasına hükmetti. TikTok’un hukuka, İslam’ın temel emirlerine ve Pakistan kültürüne saygı göstermediğine işaret edilen kararda, kısa süre önce sosyal medyada "LGBT onur ayı" kutlamaları için kampanya başlatıldığına vurgu yapıldı.
Güne Dair Notlar
- 29 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 69 TL euro ise 10, 35 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 38°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bugüne kadar Türkiye için uluslararası ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa hep öncelikli oldu. Çok geniş bir coğrafyayı ihmal ettik. Türkiye son yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerini kapsayan yoğun bir çalışma içine girdi ancak dev bir bölge olan Asya ile ilgili pek az şey yapıldı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
29 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. Farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.
- BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce temkinli, uyumlu ve sistemli yapınızı bozmayın. Gerekli kişilere ulaşmayı denemeli ve kendinize güvenmelisiniz.
- İKİZLER: İş hayatınızın moralinizle paralel yürüdüğü bir gün. Bugün Ay’ın verdiği etkilerle deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Aklınızı iyi kullanıyorsunuz.
- YENGEÇ: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz öne çıkıyor. Bugün, hediye vermek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- ASLAN: Savaşçı Mars burcunuzda ilerliyor. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.
- BAŞAK: Ay’ın konumu çevreyle ilgili konulara ağırlık vermenizi sağlarken, iletişim gezegeni Merkür İkizler burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Aynı fikirde olduğunuz kişilerle tartışmayın. Çabuk etkileniyorsunuz.
- TERAZİ: Farklı kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekiyor. Yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin belli bir düzen içinde olmaları gerekiyor.
- AKREP: Duygusal değişiminiz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Dostlarınızın yanında kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Seyahat planları yapacaksınız.
- YAY: İletişim gezegeni Merkür karşıt burcunuzda ilerlerken partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkıp bazı problemlerin üstesinden geleceksiniz. Bugün yalnız kalmak istemiyorsunuz.
- OĞLAK: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Planladığınız işlerin sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat edin. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün. Alınganlık göstermemelisiniz.
- KOVA: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız.
- BALIK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Ay’ın burcunuzda bulunması sizi daha da hassas yapıyor. Çevreyle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi iyi kullanmalı ve kimseyi kırmamalısınız.