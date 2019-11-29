Güne Başlarken | 29 Kasım 2019

Bankalararası piyasada 29 Kasım günü saat 07.55’de dolar 5,76 TL’den işlem görürken, euro ise 6,34 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

ANKARA: Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 6°C, 15°C

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 14°C, 18°C

İZMİR: Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor. 15°C, 20°C

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10°C, 18°C

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 19°C

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. 12°C, 20°C

TRABZON: Parçalı bulutlu 11°C, 21°C

ERZURUM: Parçalı çok bulutlu. -3°C, 5°C

DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu. 4°C, 13°C

29 Kasım 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

BOĞA: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştiren tarafı canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Mesleki başarınızı perçinleyici durumlar gündeme gelebilir. Bu dönem yüksek hedefleriniz var.

YENGEÇ: Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.

ASLAN: Akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelere katılmak isteyeceksiniz. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

YAY: Çevre bağlantılarınızı doğru şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

OĞLAK: Aşkta değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli, unutmayın. Çevrenize epey çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Diyetinize dikkat edin, yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.

Bugün:

ABD'li Amiral Richard Byrd Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu. 29/11/1929

İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı. 29/11/1935

Yunanistan, Kıbrıs'ta Türkiye'nin koşullarını kabul edince bunalım giderildi. 29/11/1967

Pakistan'da deprem; 4.700 kişi öldü. 29/11/1974

Yapılan erken genel seçimlerde ANAP 292 milletvekiliyle ikinci kez tek başına iktidar oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 99 milletvekili, Doğru Yol Partisi 59 milletvekili çıkardı. 29/11/1987

Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 29/11/1990

Ne yapsak?

Beyond Bollywood- Bollywood Dans Atölyesi Zorlu PSM, Sky Lounge

Hocapaşa Mevlevileri- Sema Ayini Hodjapasha Gösteri Merkezi

Ferhangi Şeyler- Ses Tiyatrosu