Güne Başlarken | 29 Kasım 2020

Güne Dair Notlar

29 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,84 TL euro ise 9,37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Antalya, 12°C, 21°C Ankara, -2°C, 12°C Trabzon, 8°C, 17°C Diyarbakır, 3°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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Gerçekten ayıp olan ne varsa altı çizilmiş - Şirin Sever yazdı - Devamını oku

25 Kasım günlük burç yorumları