Güne Başlarken | 29 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Kasım 2020, Pazar 09:26 Son Güncelleme:
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Güne Dair Notlar
- 29 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,84 TL euro ise 9,37 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 15°C Antalya, 12°C, 21°C Ankara, -2°C, 12°C Trabzon, 8°C, 17°C Diyarbakır, 3°C, 17°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Gerçekten ayıp olan ne varsa altı çizilmiş - Şirin Sever yazdı - Devamını oku
25 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
- BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için enerjiniz var.
- İKİZLER: Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ilerleyen günlerde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
- YENGEÇ: Sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde çok duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
- ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar yapmayı arzuluyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz. Bu iki duyguyu dengede tutmalısınız.
- AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutması. Bu konuya özen gösterin.
- YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- OĞLAK: Maddi konularda iş birliğine ihtiyaç var. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.
- KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
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