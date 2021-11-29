Güne Başlarken | 29 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Kasım 2021, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş(31)'ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.
- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarını "derhal ve acilen" geri alınması çağırısında bulundu.
- ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), ABD Donanması'na ait kuru yük gemisi USNS Charles Drew’in dün Umman Körfezi’nde 2 İranlı balıkçıyı kurtardığını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz hesabı için başsağlığı mesajı yayımladı.
- Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.
Güne Dair Notlar
- 29 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 12,38 TL euro ise 13,95 TL.
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
29 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ: İnce detay gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Ama bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakmalısınız.
BOĞA: Grup çalışmalarında başarılı olabileceğiniz bir gün. Tabii işin yürümesi için gereken bütün alt yapıyı hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden birçok kişi sizinle çalışmaktan büyük zevk alıyor.
İKİZLER: Sevdiğinizin size ilgi ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Çünkü, onun günlük gelişen olaylara karşı bozulan sinirleri, direkt olarak ilişkinizin gidişini belirliyor.
YENGEÇ: Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alın. Bu nedenle kayıplar yaşayabilirsiniz.
ASLAN: Size anlık heyecanlar yaşatan yeni bir fikir, yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz de artıyor. Çünkü, bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyuyorsunuz.
BAŞAK: Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasitedesiniz. İş yerinde aksayan durumlar motivasyonunuzu daha da artırıyor. Bugün bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ: Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün size fazla baskıcı davranmakla suçlayabilirler. Kendinize aşırı güvenmeniz yanlış anlaşılıyor.
AKREP: İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz. O size her an kızabilir. Buna meydan vermeyin.
YAY: Dolu dolu yaşamak isteyen birisiniz. Üstelik yorulduğunuzu anlamıyorsunuz. Güzel yiyeceklere düşkünlüğünüz sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize güvenmeyin. Akıllı ve uyumlusunuz.
OĞLAK: Çalışmayı sevdiğiniz için kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Üstelik tutucu bile sayılabilirsiniz. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.
KOVA: Aşkta da sorumluluk sahibi olduğunuz için tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi öyle disiplin etmişsiniz ki, yaşadıklarınıza rahat bakamıyorsunuz Sizin için denge çok önemli.
BALIK: Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden hatalarınızı abartmanızdır. Maddi olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya gidebilirsiniz.