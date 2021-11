Güne Başlarken | 29 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş(31)'ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarını "derhal ve acilen" geri alınması çağırısında bulundu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), ABD Donanması'na ait kuru yük gemisi USNS Charles Drew’in dün Umman Körfezi’nde 2 İranlı balıkçıyı kurtardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz hesabı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.

Güne Dair Notlar

29 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 12,38 TL euro ise 13,95 TL.

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

29 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: İnce detay gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Ama bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakmalısınız.

BOĞA: Grup çalışmalarında başarılı olabileceğiniz bir gün. Tabii işin yürümesi için gereken bütün alt yapıyı hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden birçok kişi sizinle çalışmaktan büyük zevk alıyor.

İKİZLER: Sevdiğinizin size ilgi ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Çünkü, onun günlük gelişen olaylara karşı bozulan sinirleri, direkt olarak ilişkinizin gidişini belirliyor.

YENGEÇ: Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alın. Bu nedenle kayıplar yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Size anlık heyecanlar yaşatan yeni bir fikir, yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz de artıyor. Çünkü, bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyuyorsunuz.

BAŞAK: Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasitedesiniz. İş yerinde aksayan durumlar motivasyonunuzu daha da artırıyor. Bugün bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ: Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün size fazla baskıcı davranmakla suçlayabilirler. Kendinize aşırı güvenmeniz yanlış anlaşılıyor.

AKREP: İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz. O size her an kızabilir. Buna meydan vermeyin.

YAY: Dolu dolu yaşamak isteyen birisiniz. Üstelik yorulduğunuzu anlamıyorsunuz. Güzel yiyeceklere düşkünlüğünüz sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize güvenmeyin. Akıllı ve uyumlusunuz.

OĞLAK: Çalışmayı sevdiğiniz için kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Üstelik tutucu bile sayılabilirsiniz. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.

KOVA: Aşkta da sorumluluk sahibi olduğunuz için tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi öyle disiplin etmişsiniz ki, yaşadıklarınıza rahat bakamıyorsunuz Sizin için denge çok önemli.

BALIK: Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden hatalarınızı abartmanızdır. Maddi olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya gidebilirsiniz.