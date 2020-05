Güne Başlarken | 29 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı'ndan, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Corona virüs salgını nedeniyle 20 Mart’tan bu yana ara verilen at yarışları yeniden başlıyor.

Güne Dair Notlar

29 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 22°C Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C, 16°C Yağışların il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ne yemek yapsak?

Her gün yenir bir ilginç yemekle karşınızdayız. Bugünün yemeği, molehiya!

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan molehiya bitkisini yemek oldukça faydalı. Sevdiklerinize hazırlamak için molehiya tarifi şurada:

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar ( Kanal D), Kolpaçino (Star TV), Sultan (TRT 1)

Dizi önerisi: When They See Us (2019(

Film önerisi: Geçmişin Gölgesinde / American History X (1998)

Kitap önerisi: Siyah Antilopun Şarkısı - Götz R. Richter

Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2020)

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken sezgilerinizi de rahatça kullanacaksınız. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel ve sosyal kişilerden etkileneceksiniz. Akılcı konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda bazı aşklar doğabilir. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Evinizi ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinim onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: İş anlaşması yapmak istiyorsanız size güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar kaydedeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

BAŞAK: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer yargıları sizin için önemli. Bu nedenle iş yerinde kararsızca dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

TERAZİ: Bazılarınız kardeşlerle ya da yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışacak. Bu işten kârlı çıkabilirsiniz. Gücünüzü çevrenizden alacağınız işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelere karşı oluşabilecek söylemler sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmelliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan eleştiriler canınızı daha çok sıkacak.

BALIK: Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir gün. İş konusunda iletişime önem vereceksiniz. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

29 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Ulviye Mevlan yönetiminde Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı. 1913

Doğu Pakistan'da çıkan kasırgada 10 bin kişi öldü. 1963

Mayıs ayaklanması sürüyor. Genel İş Sendikası'nın (CGT) çağrısına uyan yüz binlerce işçi Paris sokaklarına döküldü. 1968

Şarkıcı Selda Bağcan gözaltına alındı. Gerekçe; şarkılarında komünizm propagandası yapmak. 1981

Avrupa Kupası finali için Liverpool - Juventus futbol maçının oynandığı Belçika'nın Heysel stadyumunda çıkan olaylarda 41 kişi ölürken, 350 kişi yaralandı. 1985

Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde tecrit uygulamasına karşı açlık grevi başladı. 1989

Almanya'nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı; 5 Türk yanarak öldü. 1993

Anadolu-pop müziğin öncülerinden Moğollar grubu 17 yıllık aradan sonra yeniden sahneye çıktı. 1993

